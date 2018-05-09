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Operação

Cade aprova compra de unidade de fertilizantes da Vale pela Yara

Operação foi anunciada em novembro de 2017, no valor de US$ 255 milhões
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2018 às 14:53

Publicado em 09 de Maio de 2018 às 14:53

Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) Crédito: Reprodução/Web
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) ratificou, nesta quarta-feira, a aprovação da compra do complexo de fertilizantes da Vale, localizada em Cubatão (SP), para a companhia norueguesa Yara International Asa.
A operação havia sido aprovada pelo colegiado em março, mas, a pedido do conselheiro João Paulo de Resende, o Cade deveria reconsiderar a decisão, dada a informação de que a Petrobras hibernaria duas fábricas de fertilizantes, que respondem por cerca de metade do consumo de amônia no Brasil.
A operação foi anunciada em novembro de 2017, no valor de US$ 255 milhões. A unidade da Vale é responsável pela fabricação de fertilizantes à base de nitrogênio e fosfato. Para o Cade, o ato de concentração não daria à Yara uma posição dominante em nenhum dos mercados em que opera.
Durante a votação, seis dos sete conselheiros do Cade foram favoráveis ao ato de concentração. Houve uma abstenção, por parte da conselheira Paula Farani.

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