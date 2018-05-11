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Queda

BRF tem prejuízo de R$ 114 milhões no primeiro trimestre

Valor é 60% menor que o registrado em igual período do ano passado. Vendas no Brasil cresceram 9,6%

Publicado em 11 de Maio de 2018 às 02:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2018 às 02:16
Crédito: Divulgação
A BRF, maior processadora de carne de frango do mundo, fechou o primeiro trimestre com prejuízo de R$ 114 milhões, valor 60% menor que as perdas registradas pela companhia um ano antes. Apesar de ter sido o principal alvo da Operação Trapaça, uma desdobramento da Carne Fraca, deflagrada pela Polícia Federal em 05 de março, que levou à prisão seu ex-presidente Pedro Faria e fechou algumas de suas plantas industriais, a BRF reportou um aumento de 5% em sua receita líquida, que atingiu R$ 8,2 bilhões, refletindo o avanço das vendas "especialmente no Brasil, Turquia, China e Hong Kong que, juntos, registraram alta de 5,7%".
O resultado operacional ajustado (EBITDA, que é o resultado antes do pagamento de impostos, juros, amortizações e depreciações) totalizou R$ 802 milhões, alta de 40,7% em relação ao mesmo período do ano passado.
No Brasil, a empresa destacou o crescimento de volumes comercializados, de 9,6%, puxado principalmente pela categoria in natura (+22,5% a/a) e processados (+4,7% a/a).
"Este desempenho reflete a estratégia de oferecer um portfólio de produtos mais adequado para a atual realidade de consumo no país, ajustando a execução comercial em um mercado com maior disponibilidade de produtos, dadas as restrições em outros mercados, tais como, Europa e Rússia.", disse a empresa em comunicado.
Segundo a BRF, a OneFoods, subsidiária dedicada ao atendimento dos mercados muçulmanos, também registrou um bom desempenho operacional, com receita líquida de R$1,8 bilhão no primeiro trimestre do ano, aumento de 39,6% ante igual período do ano anterior. Se for excluída a aquisição de Banvit, em junho de 2017, a receita líquida cresceu 1,4%, frente uma queda de 10,4% nos volumes.
"Este resultado reflete o melhor equilíbrio da oferta e demanda e um esforço local para recuperação de margem", afirmou a companhia.
Nas operações internacionais, que consolida as unidades de Ásia, Europa, Américas e África, a BRF destacou a expansão da margem EBITDA ajustada, cujo crescimento foi de 8%, "reflexo da melhor dinâmica comercial na Ásia, com destaque para maiores volumes na China e Hong Kong, melhora na curva de custo e racionalização da estrutura de gastos na região". No trimestre, a receita líquida totalizou R$ 1,08 bilhão, frente R$ 943 milhões registrado no ano anterior, uma alta de 12,9%.
Os investimentos realizados no trimestre, segundo a companhia, totalizaram R$467 milhões, dos quais R$146 milhões destinados para crescimento, eficiência e suporte; R$254 milhões para ativos biológicos; R$33 milhões para arrendamento mercantil e R$35 milhões de outros investimentos.
"Destacamos a redução do nível de investimento da companhia em R$13 milhões quando comparado ao primeiro trimestre de 2017, reflexo de uma postura mais criteriosa na alocação de capital e comprometimento da companhia com a trajetória de redução do patamar de alavancagem", concluiu a empresa.

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