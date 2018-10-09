BRF deverá vender ativos no exterior até dezembro

A companhia de alimentos(resultado da união da Sadia e Perdigão) deverá concluir a venda de seus ativos na Argentina, Europa e Tailândia até dezembro. Pedro Parente, que acumula a presidência executiva e do conselho de administração da empresa, deverá passar o comando da maior exportadora global de carne de frango para o vice-presidente de operações da BRF, Lorival Luz, até junho de 2019.