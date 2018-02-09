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Geração de renda

Brasileiros faturam R$ 92,7 milhões com aluguel de imóveis no carnaval

Rio de Janeiro é o destino mais procurado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2018 às 17:00

Publicado em 09 de Fevereiro de 2018 às 17:00

Crédito: Reprodução | Pixabay
Um levantamento feito pelo Airbnb, ferramenta de aluguel de quartos e imóveis, revela que, este ano, 158 mil visitantes escolheram uma acomodação para curtir o carnaval brasileiro por meio da plataforma virtual. O número representa um crescimento de 60% em relação ao mesmo período do ano passado. Com isso, os brasileiros que colocaram suas casas à disposição dos turistas deverão faturar R$ 92,7 milhões, considerando os cinco dias de festa. Desse total, os anfitriões do Rio e de São Paulo ficarão com R$ 32 milhões.
Os destinos preferidos, de acordo com a pesquisa, ficam em regiões litorâneas. As cinco cidades mais procuradas são Rio de Janeiro, Florianópolis (SC), São Paulo, Guarujá (SP) e São Sebastião (SP). Capitais nordestinas, embora não estejam entre as campeãs de procura, também registraram crescimento no número de reservas. Assim, donos de imóveis em Fortaleza (CE), Salvador (BA), Recife (PE) e Maceió (AL) terão uma renda extra de quase R$ 5 milhões até a Quarta-Feira de Cinzas. O maior crescimento em relação ao ano passado foi registrado pela capital alagoana (122%). No caso da capital cearense, a alta foi de 115%.
Florianópolis é um dos maiores destaques do levantamento, ocupando a segunda posição no ranking de preferência dos turistas. Na comparação com o carnaval de 2017, a cidade terá, este ano, 57% mais hóspedes acomodados a partir de anúncios do Airbnb, gerando uma renda de mais de R$ 10 milhões para os moradores locais.
Ainda segundo a plataforma, um anfitrião brasileiros ganha, em média, R$ 5.500 por ano com a locação de um cômodo ou de um imóvel. Desse total, 20% utilizam o ganho extra para manter as despesas da casa, evitando ações de despejo e até a perda do bem.

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