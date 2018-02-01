Brasileiro espera mais para conseguir emprego que Cristiane Brasil

Fila de desempregados que disputavam uma vaga de trabalho num feirão do emprego, em Cariacica Crédito: Marcelo Prest - 05/04/2016

Daniel Tardelli, de 58 anos, e Cristiane Brasil, a ministra do Trabalho indicada pelo presidente Michel Temer que ainda não conseguiu tomar posse, têm algo em comum: buscam trabalho.

Mas as semelhanças param por aí. A deputada federal licenciada está há quase um mês recorrendo de ações na Justiça que impedem sua posse. Condenações em processos trabalhistas separam a advogada da Pasta. Tardelli também procura trabalho, mas sua espera é bem mais prolongada: são três anos em filas de desempregados. No Brasil, há quase três milhões de pessoas que procuram emprego há dois anos ou mais, o que corresponde a 22% dos desempregados. Enquanto isso, o governo mantém acéfalo o ministério que cuida de políticas de emprego. Sem poupança, durante os três anos, Tardelli ganhou seu dinheiro com alguns bicos.

 Já tive que vender coisas na rua e na praia: bala, água, cerveja. Mas, na minha idade, não tem como fazer isso todo dia. Hoje em dia, de vez em quando eu ganho um dinheiro fazendo pizza para um vizinho, um amigo, geralmente gente lá perto de casa  explica Tardelli, que é morador de Nova Iguaçu.

Na praia, Cristiane Brasil também agiu para conseguir a vaga ministerial. Gravou vídeo ao lado de amigos com trajes de banho em uma lancha, afirmando que iria provar que estava certa no caso dos motoristas contratados sem carteira assinada.