Brasil vai pedir para sair da lista dos EUA de sobretaxa de aço

O argumento que será apresentado pelos técnicos do Ministério da Indústria é que a empresa brasileira não é uma ameaça à segurança nacional Crédito: Martinelle/Pixabay

O Brasil pedirá ao governo americano para ser excluído da lista de países que serão sobretaxados com uma alíquota de 25% nas vendas de aço para os Estados Unidos. O argumento que será apresentado pelos técnicos do Ministério da Indústria é que a empresa brasileira não é uma ameaça à segurança nacional. O documento deve ser enviado até o fim da semana que vem.

Nele, o Brasil defenderá que as indústrias brasileiras e americanas são complementares. E, por isso, o país não deveria fazer parte do rol de nações que serão punidas pela medida protecionista do governo Donald Trump.

O prazo para a manifestação do governo brasileiro termina na sexta-feira (23). Nos bastidores, os técnicos da área comercial do Brasil correm destrinchar a medida para contra argumentar à altura.

Enquanto Brasília prepara o recurso, a embaixada do Brasil está em contato com o departamento de comércio americano. O governo brasileiro só vai entrar na Organização Mundial do Comércio (OMC) contra as indústrias americanas, após esgotadas todas as tentativas de um acordo bilateral que exclua o Brasil dessa medida protecionista. Há a possibilidade de negociações em outras áreas.