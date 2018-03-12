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Siderurgia

Brasil vai pedir para sair da lista dos EUA de sobretaxa de aço

Argumento será apresentado até o fim da semana que vem para conseguir a isenção
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2018 às 19:10

Publicado em 12 de Março de 2018 às 19:10

O argumento que será apresentado pelos técnicos do Ministério da Indústria é que a empresa brasileira não é uma ameaça à segurança nacional Crédito: Martinelle/Pixabay
O Brasil pedirá ao governo americano para ser excluído da lista de países que serão sobretaxados com uma alíquota de 25% nas vendas de aço para os Estados Unidos. O argumento que será apresentado pelos técnicos do Ministério da Indústria é que a empresa brasileira não é uma ameaça à segurança nacional. O documento deve ser enviado até o fim da semana que vem.
Nele, o Brasil defenderá que as indústrias brasileiras e americanas são complementares. E, por isso, o país não deveria fazer parte do rol de nações que serão punidas pela medida protecionista do governo Donald Trump.
O prazo para a manifestação do governo brasileiro termina na sexta-feira (23). Nos bastidores, os técnicos da área comercial do Brasil correm destrinchar a medida para contra argumentar à altura.
Enquanto Brasília prepara o recurso, a embaixada do Brasil está em contato com o departamento de comércio americano. O governo brasileiro só vai entrar na Organização Mundial do Comércio (OMC) contra as indústrias americanas, após esgotadas todas as tentativas de um acordo bilateral que exclua o Brasil dessa medida protecionista. Há a possibilidade de negociações em outras áreas.
No entanto, segundo fontes ouvidas pelo GLOBO, o Brasil não deve ser proativo e oferecer nenhum benefício no início da negociação. A ideia é tentar ver se há a exclusão. Caso contrário, a orientação é aguardar as demandas do governo americano.

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