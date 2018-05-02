Brasil terá cota para exportar aço para EUA com base nos últimos anos

EUA querem impor sobretaxa de 25% ao aço e de 10% ao alumínio que entra no país Crédito: Reprodução/Pixabay

Assim como a Argentina, o Brasil terá de se submeter a uma cota de exportação de aço calculada com base na média dos últimos três anos para evitar uma sobretaxa de 25% sobre as vendas de produtos siderúrgicos aos Estados Unidos, segundo fontes do governo brasileiro que acompanham as negociações com o governo Donald Trump. Os termos do acordo entre Brasil e EUA serão fechados até o fim deste mês. Levando em conta o que foi exportado para os EUA em 2015, 2016 e 2017, o valor da cota deve ser equivalente a cerca de US$ 2,3 bilhões por ano.

Integrantes do governo Temer que acompanham a negociação acreditam, contudo, que o Brasil pode ter um acordo melhor que os da Argentina e da Coreia do Sul. Esta última aceitou reduzir em quase 30% suas exportações para os EUA. O fato de o Brasil exportar aço semiacabado, usado por muitas siderúrgicas americanas, pode ser um fator para garantir uma cota maior ao produto brasileiro.

Assim que Donald Trump anunciou as sobretaxas, há pouco mais de um mês, Brasil e outros países, entre os quais Argentina, Austrália e as nações da União Europeia, iniciaram um processo de negociação para se livrarem das sobretaxas. O primeiro acordo bilateral foi firmado pelos EUA com a Coreia do Sul.

A isenção temporária das sobretaxas para esses países terminaria à meia noite de segunda-feira. A Casa Branca, porém, decidiu prorrogar o benefício até 1º de junho.

Integrantes do governo brasileiro disseram que as negociações entre Brasil e EUA estão em fase final e podem ser anunciadas nos próximos dias  ou seja, antes de acabar a prorrogação da isenção temporária do novo imposto de importação americana.

A expectativa é que as exportações de alumínio também tenham de se enquadrar em uma cota. Até esta terça, porém, empresários do setor não tinham informação sobre como seria o acordo a ser firmado com os EUA, que também anunciaram sobretaxa de 10% sobre as importações do produto. A tarifa passará a vigorar, para o Brasil, a partir do dia 1º de junho, se as partes não chegarem a um entendimento.

A Argentina anunciou nesta terça-feira os detalhes de um acordo final de cotas para a venda de aço e alumínio ao mercado americano. Pela proposta, os argentinos poderão exportar aos EUA, sem a sobretarifa de 25% para o aço e 10% para o alumínio, 100% da média exportada nos últimos três anos em alumínio e 135% do aço.

Com esta decisão, os argentinos poderão exportar 180 mil toneladas de aço e a mesma quantidade de alumínio sem a sobretaxa.

Apesar de o governo argentino ter considerado que o acordo foi um êxito, setores empresariais do país alertaram que a média dos últimos três anos foi prejudicada principalmente pela baixa exportação de 2015 e 2016, devido à crise energética enfrentada pela Argentina. Ou seja, não atende a todo o potencial exportador do país.

UNIÃO EUROPEIA CONDENA INCERTEZA

Se a Casa Branca já deu um sinal verde no caso de Argentina, Austrália e Brasil, ao afirmar que fechou acordos em princípio, alertou que as negociações seguem em curso no caso de Canadá, México e União Europeia, após prorrogar até o dia 1º de junho o aumento das tarifas de importação para aço e alumínio. Ontem, a Comissão Europeia, braço executivo do bloco europeu, exigiu isenção permanente das sobretaxas.

A decisão dos EUA prolonga a incerteza do mercado, o que já está afetando as decisões empresariais, alegou a Comissão.