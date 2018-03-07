Brasil teme ser prejudicado por retaliação da UE contra protecionismo

WTO OMC Crédito: Reprodução

O governo brasileiro está preocupado com a possibilidade de que seja afetado por eventuais barreiras que a Europa adote como retaliação aos EUA, inclusive sobre suco de laranja.

Bruxelas indicou que está examinando uma lista de produtos que seriam alvos de uma retaliação, depois que o governo americano de Donald Trump indicou que poderia aplicar uma tarifa extra sobre o aço e alumínio. O problema é que, pela lei, a imposição de uma salvaguarda exigirá que a UE aplique a mesma tarifa para todos os governos, inclusive o Brasil.

O Estado apurou que, dentro do governo, técnicos começam a avaliar qual seria o impacto de uma medida europeia em determinados setores. Diplomatas brasileiros também já deixaram claro de maneira informal aos europeus sua preocupação com o impacto em cascata que retaliações poderiam ter.

A Europa é, por exemplo, o principal comprador do suco de laranja brasileiro, respondendo a cerca de 70% das vendas nacionais ao exterior.

Por enquanto, o governo brasileiro está apenas aguardando o que de fato será anunciado pela Casa Branca. A ordem em Brasília é a de adotar um perfil baixo e tentar evitar ser alvo das barreiras.

Mas, teoricamente, um produto "ideal" para retaliar os americanos no caso do Brasil seria o etanol. Os exportadores dos EUA são os únicos que vendem o produto hoje ao Brasil e ele entra isento de tarifas. Mas, hipoteticamente, isso poderia mudar se Trump acabar incluindo o Brasil na lista dos países que serão penalizados.

Roberto Azevedo, diretor-geral da OMC, alertou no início da semana que uma estratégia de olho por olho apenas deixaria todos cegos e jogaria a economia mundial em uma profunda recessão.

Na Europa, um dos caminhos avaliados é o de impor tarifas extras sobre produtos agrícolas americanas, além de grandes marcas americanas como Levis e motocicletas. Num discurso na OMC nesta quarta-feira, 7, porém, o bloco alertou que não se pode focar agora nas respostas que outros governos darão e sim em exigir que os americanos cumpram as regras.

Bruxelas insistiu que sua resposta vai ocorrer de forma legal e consistente com as regras internacionais. Mas os europeus também voltaram a pedir que os americanos reconsiderem sua decisão e que entrem em diálogo. Se isso não ocorrer, ela poderia considerar abrir uma queixa nos tribunais da OMC ou mesmo adotar retaliações cruzadas.

Keith Rockwell, porta-voz da OMC, indicou que não há definição do que é guerra comercial. Mas ele lembrou que Azevedo indicou que está preocupado com uma escalada e pede que mantenha cabeças frias e não deixe que as coisas saiam de controle.

Nos bastidores, o brasileiro procurou delegados americanos nos últimos dias para falar sobre sua preocupação, além de buscar o diálogo com outros governos para apontar para as consequências que retaliações poderiam ter.

Na história da OMC, apenas em outras duas ocasiões o diretor-geral interveio para alertar os membros sobre os riscos que o sistema atravessava. A primeira foi em 1998, durante a crise asiática. A segunda ocorreu diante da quebra do Lehman Brothers, em 2008.

Nesta quarta-feira, pela segunda vez nesta semana, as maiores economias do mundo usaram uma reunião da OMC para criticar as medidas prometidas por Trump, alertando que elas poderiam fazer eclodir uma guerra comercial. Todos, sem exceção, apelaram para que a Casa Branca abandone a ideia.

Mas, pela segunda vez nesta semana, o governo americano ignorou as críticas e sequer deu uma resposta às pressões.

O encontro, porém, marcou uma elevação do tom das críticas internacionais. No total, 17 países apontaram para o risco de um colapso do sistema, além das 28 economias da Europa também alertando sobre o momento considerado como perigoso. A lista incluiu China, UE, Canadá, Taiwan, Turquia, Rússia, Hong Kong, Austrália, Noruega, Coreia, Japão, Paquistão, Suíça, México, Uganda, India, Brasil e Venezuela.

Em todos os discursos, o tom era de preocupação comercial e de alerta sobre os riscos sistêmicos.

Defesa. Um dos alertas lançados pelo Brasil se refere à fragilidade dos argumentos usados por Trump, alegando que as tarifas poderiam ser elevadas por conta de segurança nacional.

Mas, ao oferecer excluir certos países das tarifas, diplomatas passaram a considerar que a referência à segurança nacional não seria o real motivo da barreira. O Brasil, no caso, alertou para o uso elástico do argumento de segurança nacional.

O mesmo alerta foi feito pela Europa, que apontou para o fato de que o protecionismo estar sendo camuflado de um argumento de segurança nacional.

Para o Canadá, maior exportador de aço aos EUA, é inconcebível que a venda ao mercado americano representa uma ameaça à segurança nacional. Ottawa destacou que os americanos podem estar abrindo uma caixa de Pandora que depois não conseguirão fechar.