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Levantamento

Brasil sobe cinco posições em ranking de inovação

País aparece na 64ª posição da listagem com 126 economias; levantamento é da Organização da Propriedade Intelectual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2018 às 15:35

Publicado em 10 de Julho de 2018 às 15:35

Apesar da elevação observada do ano passado para este, o país está na 64ª, entre 126 economias listadas Crédito: Divulgação/Freepik
O Brasil subiu cinco posições no ranking mundial de inovação elaborado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) em parceria com a Universidade de Cornell e com a escola de negócio Insead. Apesar da elevação observada do ano passado para este, o país está na 64ª, entre 126 economias listadas. A Suíça é a líder do ranking pelo oitavo ano consecutivo.
Na comparação com 18 economias da América Latina e Caribe, o Brasil parece na sexta colocação.
Segundo o material, a elevação da colocação brasileira, que saiu da 69ª posição para a atual 64ª, se deve principalmente pelo aumento de gastos com pesquisa e desenvolvimento, importações e exportações de alta tecnologia e pela qualidade das publicações científicas nacionais. Neste tópico, o estudo salienta os materiais publicados pela Universidade de São Paulo (USP), de Campinas (Unicamp) e também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
Chamam atenção no levantamento na queda de posições dos Estados Unidos, que saíram na quarta para a sexta posição em 2018. Por outro lado, a China entrou para a lista das 20 principais economias inovadoras, subindo duas posições de um ano para o outro.
"A rápida ascensão da China reflete uma direção estratégica definida pela liderança principal para desenvolver a capacidade de inovação", diz, em nota, o diretor-geral da OMPI, Francis Gurry.
Os suíços, que lideram a listagem, se mantém na posição por causa do alto número de registro de patentes, além do vultuoso investimento em pesquisa em desenvolvimento, aponta o estudo.

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