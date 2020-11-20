Brasil retalia a Costa Rica e taxa importação de chocolates e chás do país

Chocolate brasileiro terá taxa extra para compradores costa-riquenhos Crédito: Divulgação

Em uma atitude rara na diplomacia do Brasil, o governo federal decidiu retaliar comercialmente a Costa Rica em resposta a sobretaxas aplicadas à exportação dos produtos brasileiros. A Câmara de Comércio Exterior (Camex) suspendeu concessões a importações de alguns produtos do país nesta quinta-feira (19), o que, na prática, medida representará uma sobretaxa de 27,68% na importação de produtos costa-riquenhos como chocolates e chás.

A decisão foi tomada em retaliação à aplicação de salvaguardas às importações de açúcar do Brasil pela Costa Rica, o que representa uma sobretaxa ao produto brasileiro nos mesmos 27,68%.

Em nota assinada por representantes dos ministérios da Economia, Relações Exteriores, Agricultura, além da Presidência, o governo brasileiro afirma que a taxa adicional ao açúcar é "injustificada" e que a decisão do governo brasileiro é amparada pela Organização Mundial do Comércio (OMC).

"Antes da aplicação da medida, o governo brasileiro buscou negociar com a Costa Rica acordo que evitasse restrições ao comércio bilateral, o que não foi possível até o momento", completa a nota.

A sobretaxa da Costa Rica afeta exportações brasileiras de US$ 3,7 milhões de dólares por ano. A sobretaxa brasileira recairá sobre exportações daquele país de cerca de US$ 950 mil e atingirá chocolates e preparações alimentícias contendo cacau, condimentos e temperos, substâncias de animais para preparação de produtos farmacêuticos e extratos, essências e concentrados à base de chás.