Brasil registra menor déficit em transações correntes em 10 anos

Dinheiro Crédito: Reprodução/Pixabay

As trocas de serviços e o comércio do Brasil com o restante do mundo tiveram o melhor resultado dos últimos dez anos. O déficit das chamadas transações correntes ficou em US$ 9,8 bilhões em 2017. Isso equivale a 0,48% do Produto Interno Bruto (PIB, conjunto de tudo o que é produzido na economia em um ano). Os dados foram divulgados nesta manhã pelo Banco Central.

No entanto, com a perspectiva de melhora da atividade economia, a estimativa é que esse déficit se aprofunde neste ano por causa do aumento das importações e de gastos com frete e alugueis de equipamentos, por exemplo. O BC espera um rombo quase o dobro do deste ano, de US$ 18,4 bilhões.

 A recuperação da economia brasileira vai se intensificar em 2018 e é por essa razão que o déficit das contas externas deve se acentuar em 2018  previu Fernando Rocha, chefe do departamento econômico do Banco Central.

Em 2017, o saldo da balança comercial recorde ajudou o Brasil a melhorar os dados das contas externas. O país ainda recebeu US$ 70,3 bilhões de investimentos estrangeiros diretos no país: veio abaixo do esperado pelo BC. É o menor investimento desde 2013.

 É um número bastante sólido  garantiu Rocha, que lembrou que o número é muito maior que o déficit das contas externas.