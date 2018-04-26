Brasil já tem 30 milhões de idosos, e número de crianças diminui

Desde 2012, população acima de 60 anos cresceu 19% Crédito: Reprodução/ Pixabay

A população manteve em 2017 a tendência de rápido envelhecimento e, pela primeira vez, o número de brasileiros com mais de 60 anos superou 30 milhões, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE.

Em 2017, a população com 60 anos ou mais era de 30,2 milhões. Um ano antes, eram 29,56 milhões e, em 2012, 25,4 milhões - ou seja, em 5 anos, o país ganhou 4,8 milhões de idosos, um acréscimo de 19%.

As mulheres são maioria expressiva nesse grupo, com 16,9 milhões (56% dos idosos), enquanto os homens idosos são 13,3 milhões (44% do grupo).

Por outro lado, o número de crianças até 13 anos caiu em 84 mil. Eram 38,88 milhões em 2016. No ano passado, 38,79 milhões de brasileiros tinham até 13 anos.

Nos últimos cinco anos, a parcela de crianças de 0 a 9 anos de idade no total da população caiu de 14,1% para 12,9%.

RIO E RIO GRANDE DO SUL TÊM MAIOR PARCELA DE IDOSOS