Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Brasil já tem 30 milhões de idosos, e número de crianças diminui
Rápido envelhecimento

Brasil já tem 30 milhões de idosos, e número de crianças diminui

Desde 2012, população acima de 60 anos cresceu 19%. Mulheres são maioria nessa faixa etária

Publicado em 26 de Abril de 2018 às 14:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 abr 2018 às 14:02
Desde 2012, população acima de 60 anos cresceu 19% Crédito: Reprodução/ Pixabay
A população manteve em 2017 a tendência de rápido envelhecimento e, pela primeira vez, o número de brasileiros com mais de 60 anos superou 30 milhões, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgada nesta quinta-feira pelo IBGE.
Em 2017, a população com 60 anos ou mais era de 30,2 milhões. Um ano antes, eram 29,56 milhões e, em 2012, 25,4 milhões - ou seja, em 5 anos, o país ganhou 4,8 milhões de idosos, um acréscimo de 19%.
As mulheres são maioria expressiva nesse grupo, com 16,9 milhões (56% dos idosos), enquanto os homens idosos são 13,3 milhões (44% do grupo).
Por outro lado, o número de crianças até 13 anos caiu em 84 mil. Eram 38,88 milhões em 2016. No ano passado, 38,79 milhões de brasileiros tinham até 13 anos.
Nos últimos cinco anos, a parcela de crianças de 0 a 9 anos de idade no total da população caiu de 14,1% para 12,9%.
RIO E RIO GRANDE DO SUL TÊM MAIOR PARCELA DE IDOSOS
No ano passado, a quantidade de idosos cresceu em todas as unidades da federação, sendo os estados com maior proporção de idosos o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul, ambas com 18,6% de suas populações dentro do grupo de 60 anos ou mais. O Amapá, por sua vez, é o estado com menor percentual de idosos, com apenas 7,2% da população.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados