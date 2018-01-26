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Cortes no mercado

Brasil fecha 20 mil vagas formais de emprego em 2017

Em três anos, demissões superaram contratações em 2,8 milhões
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2018 às 13:20

Publicado em 26 de Janeiro de 2018 às 13:20

- Crédito: Reprodução/Web
No terceiro ano seguido com cortes no mercado formal de trabalho, o Brasil fechou 20.832 postos com carteira assinada em 2017. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) foram divulgados nesta sexta-feira pelo Ministério do Trabalho.
Apesar do resultado negativo, o saldo do ano passado é melhor que o registrado em 2015 (fechamento de 1,5 milhão de vagas) e em 2016 (encerramento de 1,3 milhão de postos de emprego). Nesses três anos de destruição de postos de trabalho, o Brasil perdeu 2,8 milhões de empregos com carteira assinada.
No ano passado, foram registradas 14.635.899 admissões e 14.656.731 demissões no mercado formal brasileiro.
"Para os padrões do Caged, esta redução em 2017 é equivalente à estabilidade do nível de emprego, confirmando os bons números do mercado na maioria dos meses do ano passado e apontando para um cenário otimista neste ano que está começando", afirmou o ministro do Trabalho substituto, Helton Yomura.

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