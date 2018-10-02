Brasil está aberto ao diálogo, diz embaixador sobre acordo com os EUA

O diretor do departamento de Negociações Comerciais Extrarregionais, embaixador Ronaldo Costa Filho, fala sobre a 51ª reunião do Conselho do Mercado Comum e a 51ª Cúpula do Mercosul Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O governo brasileiro está sempre aberto ao diálogo e à busca de soluções para a redução de entraves aos fluxos comerciais com os Estados Unidos, afirmou nesta terça-feira (02) o subsecretário-geral de Assuntos Econômicos e Financeiros do Itamaraty, embaixador Ronaldo Costa, por meio de nota.

Empresas norte-americanas tiveram e continuam a ter participação destacada no processo de desenvolvimento nacional, dentro do contexto mais amplo do construtivo relacionamento econômico entre os dois países, disse. O comércio bilateral, que se pauta pelos compromissos assumidos por Brasil e Estados Unidos na OMC [Organização Mundial do Comércio], tem-se caracterizado, nos últimos anos, por sucessivos superávits norte-americanos, acrescentou.

Na segunda (01), o presidente Donald Trump criticou as relações comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos. Em entrevista coletiva sobre o novo acordo comercial entre o país, o Canadá e o México (o novo Nafta), firmado no domingo (30), Trump afirmou que o comércio Brasil-EUA é injusto e que o Brasil trata "injustamente" companhias norte-americanas.