Brasil é sétimo país com mais ciberataques no mundo, diz pesquisa

Conexão com a internet Crédito: Shutterstock

O Brasil é o sétimo país que mais gerou ciberataques no mundo em 2017, informa o Relatório de Ameaças à Segurança na Internet (ISTR, na sigla em inglês), que analisa 157 países, divulgado nesta terça-feira pela empresa de segurança digital Symantec, em São Paulo. O país, que fica atrás de Estados Unidos, China, Índia, Rússia, Alemanha e Japão, é o terceiro que mais disseminou ameaças por spam e o quarto por bots (robôs virtuais) no mundo. De todos os e-mails que circulam no Brasil, 64% são spam, mensagem de cunho comercial não autorizada.

Segundo Vladimir Amarante, diretor de engenharia da Symantec Latam, um conjunto de fatores que contribuem para o papel de destaque do país no cibercrime, entre eles o comportamento do usuário e uma baixa fiscalização para a aplicação de regulações já existentes, como o Marco Civil da Internet.

 Temos uma cultura early adopter (usuários que adotam tecnologias antes e com rapidez) que não vem acompanhada de conscientização. São muitos usuários conectados que podem cair em vírus simples como o phishing, por e-mail, por exemplo. Também há falta de fiscalização. No caso recente de vazamento de dados pela Netshoes, por exemplo, é novo que o Ministério Público tenha enquadrado a empresa pelo Marco Civil, de 2014, exigindo que ela comunicasse o vazamento a seus clientes. Isso é uma evolução e motiva outras empresas a tomares medidas preventivas  diz.

O relatório, que está em sua 23ª edição, detectou uma novidade no cibercrime global, o criptojacking, modalidade que surge na esteira do crescimento de transações de criptomoedas em 2017. Nessa ameaça, atacantes instalam um vírus em máquinas (celulares, servidores ou até celulares) alheias para que elas minerem os ativos.

O Brasil foi o sétimo país a mais originar esse crime, que aumentou 8.500% em todo o mundo entre 2016 e 2017. Muitos dos criminosos que atuavam com ransomware (o sequestro de máquinas e de dados pessoais resgatados com pagamento em bitcoin), popular em 2016, migraram para o criptojacking. Segundo especialistas da Symantec, isso ocorreu porque "o mercado negro de ransomware se autorregulou".

 Criptomoedas não têm um banco, então se eu transferir R$ 100 para alguém desta sala, mais da metade das pessoas terá que validar a transação. O primeiro a autorizar é o primeiro a minerar, e então ele recebe uma comissão. Então, todo mundo quer processar, devido à popularidade das moedas. Os atacantes focam em mil moedas, que não o bitcoin. São moedas que podem ser mineradas por máquinas normais, como o Monero  diz Amarante.

A advogada Patrícia Peck, especialista em Direito Digital, atribui o cenário brasileiro há duas dificuldades: baixa impunidade para crimes digitais no país e falta de conscientização.

 Estamos muito amadores no combate dos crimes digitais. De um lado, temos empresas que não fazem programas preventivos. Também não há campanha pública para conscientização. De outro lado, temos usuários negligentes e omissos  afirma.