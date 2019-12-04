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Mercosul

Brasil e Paraguai devem assinar acordo automotivo

A parceria vai permitir eliminar as tarifas sobre peças e automóveis comercializados entre os dois países
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2019 às 16:51

Publicado em 04 de Dezembro de 2019 às 16:51

Indústria automotiva do Brasil pode fechar acordo com o Paraguai Crédito: Arquivo | Agência Brasil
O governo brasileiro está próximo de fechar um acordo automotivo com o Paraguai, que permitirá a eliminação de tarifas sobre peças e automóveis comercializados entre os dois países. O anúncio pode ser feito durante a 55ª Cúpula de Chefes de Estado do Mercosul, que será realizada nesta quinta-feira (05), em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. A informação foi confirmada pelo presidente Jair Bolsonaro.
"Tem vários [acordos] engatilhados [para assinatura]. Talvez o acordo automotivo com o Paraguai também saia amanhã", disse ao sair do Palácio da Alvorada, residência oficial.
O setor automotivo não foi incluído nas regras comerciais do Mercosul. Por essa razão, os países que integram o bloco (ArgentinaBrasil, Paraguai e Uruguai) estabeleceram acordos bilaterais para reduzir ou eliminar tarifas no setor. O Paraguai é o único entre os integrantes do Mercosul que ainda não mantém um acordo do tipo com o Brasil.

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Se aprovado, o acordo automotivo pode ampliar as exportações de automóveis fabricados no Brasil para o Paraguai. O país vizinho também tende a se beneficiar, já que exporta peças e equipamentos que são usados na montagem de carros no Brasil.
Durante a Cúpula do Mercosul, além da assinatura de acordos, deverão ser adotadas declarações presidenciais sobre desenvolvimento sustentável, turismo e combate a ilícitos transnacionais e à corrupção. O evento marca também o fim da presidência pró-tempore do Brasil no bloco. Pelos próximos seis meses, o comando do Mercosul será do governo paraguaio.
Com informações de Agência Brasil

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