Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Decreto

Brasil diz que recorrerá da taxa do aço

Nota afirma que medida causará graves prejuízos às exportações brasileiras; País é o segundo maior exportador do produto para os EUA
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mar 2018 às 10:40

Publicado em 09 de Março de 2018 às 10:40

O País pretende insistir na tese de que as exportações de produtos siderúrgicos complementam, e não ameaçam a indústria siderúrgica norte-americana e esgotar o diálogo com o governo Trump Crédito: Gage Skidmore | Flickr
A assinatura do decreto que oficializa as novas taxas para importação de aço e alumínio por Donald Trump foi um balde de água fria nos planos do governo brasileiro, que ainda tentava excluir o Brasil da lista de países atingidos pela medida. Nesta quinta-feira, 8, o Brasil divulgou nota em que disse que recorrerá a todas as ações necessárias para preservar seus direitos e interesses.
Ao mesmo tempo em que manifesta preferência pela via do diálogo e da parceria, o Brasil reafirma que recorrerá a todas as ações necessárias, nos âmbitos bilateral e multilateral, para preservar seus direitos e interesses, afirma nota assinada pelos ministérios do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic), Marcos Jorge, e Relações Exteriores, Aloysio Nunes. No texto, o governo ressalta que as medidas causarão graves prejuízos às exportações brasileiras e terão significativo impacto negativo nas relações comerciais e de investimentos entre os dois países.
O Brasil é o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos, atrás apenas do Canadá. Embora a reação do governo brasileiro tenha sido dura, a estratégia permanece a mesma, segundo apurou o Estadão/Broadcast. O País pretende insistir na tese de que as exportações de produtos siderúrgicos complementam, e não ameaçam a indústria siderúrgica norte-americana e esgotar o diálogo com o governo Trump antes de partir para outros instrumentos, como o recurso a organismos internacionais para reafirmar que o argumento da ameaça à segurança nacional não se sustenta.
O embaixador do Brasil em Washington, Sérgio Amaral, afirmou que o País têm condições para negociar com a administração Trump para retirar o País da lista de nações afetadas. Temos contato com a bancada do aço no Congresso, com as indústrias americanas. De Nova York, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o governo está aberto a negociações.
Recursos
Para o presidente do Instituto Aço Brasil, Marco Polo Lopes, o Brasil entrará imediatamente com recurso contra a decisão de Trump, mas, de outro lado, o governo brasileiro precisará colocar na mesa a necessidade de proteção do mercado brasileiro, visto que o fluxo de aço que deixará de ser direcionado aos Estados Unidos poderá recair no Brasil. Esperamos agora que o Ministério da Fazenda tenha sensibilidade de que há uma guerra comercial detonada pelo Trump de proporções grandes, disse.
O setor do aço defende há muito tempo a adoção de medidas protecionistas pelo governo brasileiro. Há um grande excesso de capacidade global de aço. O Brasil já é vulnerável para o recebimento de volumes de importação.
Para o gerente executivo da unidade de assuntos internacionais da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Diego Bonomo, a decisão dos Estados Unidos vai flagrantemente contra as normas internacionais.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES
Imagem de destaque
Como será o bolo de aniversário de Roberto Carlos em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados