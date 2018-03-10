Brasil decide recorrer da decisão de Trump de sobretaxar aço

Sobretaxação do aço e do alumínio Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil

O Brasil decidiu recorrer ao governo dos Estados Unidos da decisão do presidente Donald Trump de sobretaxar as importações de aço e alumínio. O país pedirá oficialmente para ser incluído na lista de exceções à tarifa, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic).

Trump impôs tarifas de 25% sobre importações de aço e 10% sobre o alumínio na quinta-feira, com a justificativa de conter importações baratas, principalmente da China, o que descreveu como um assalto ao país.

O presidente disse, no entanto, que amigos reais dos Estados Unidos poderiam ganhar isenções das medidas, que entram em vigor após 15 dias. Canadá e México, membros do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta), que está em renegociação, ficaram de fora da medida por tempo indeterminado.

O Brasil, que depois do Canadá é o maior fornecedor de aço para o mercado norte-americano, prepara recursos a dois órgãos do governo dos Estados Unidos, conforme o ministério.

Os recursos serão apresentados ao Departamento de Comércio dos Estados Unidos (instância governamental) e ao Representante de Comércio dos EUA (órgão responsável por desenvolver a política comercial do país).