Brasil aumenta em 25% capacidade de enriquecimento do urânio

Complexo das usinas nucleares Angra 1 e Angra 2 Crédito: Arquivo - Agência O Globo

Enquanto o governo federal não decide sobre a conclusão ou não da Usina Nuclear de Angra 3, paralisada desde 2015 por ter suas obras envolvidas em caso de corrupção revelado pela Operação Lava-Jato, o Brasil deu mais um passo para aumentar sua capacidade de enriquecimento do urânio, combustível das usinas nucleares. Está sendo inaugurada nesta quinta-feira a 7ª cascata (módulo) de ultracentrífugas, na Fábrica de Combustível Nuclear (FCN), da Indústrias Nucleares do Brasil (INB), em Resende, no Estado do Rio de janeiro.

Com a entrada de mais esse módulo, a produção de urânio enriquecido vai aumentar em 25%. Isso vai permitir que a INB, responsável pela fabricação do combustível nuclear para as usinas, produza cerca de 50% do necessário para uma recarga anual da Usina Angra 1.

Boa parte do combustível para as usinas nucleares já é produzida no país, sendo que algumas etapas são contratadas ainda no exterior, como a fase do enriquecimento do urânio, a mais sensível e estratégica do chamado ciclo do combustível. A tecnologia de enriquecimento é dominada por apenas 12 países  Estados Unidos, China, França, Japão, Paquistão, Rússia, Holanda, Índia, Irã, Alemanha e Inglaterra , sendo que, no Brasil, a tecnologia foi desenvolvida pela Marinha nos anos 80. O acesso onde ficam as chamadas cascatas (módulos), onde é feito o enriquecimento, fica totalmente vedado.

Segundo a INB, a entrada em operação dessa sétima cascata faz parte da primeira fase da implantação da Usina de Enriquecimento Isotópico de Urânio, projeto em conjunto com a Marinha do Brasil que prevê a instalação de 10 cascatas de ultracentrífugas. No final, a iniciativa deve atender cerca de 70% da demanda de urânio enriquecido necessário para uma recarga de Angra 1. Na segunda fase, esclarece, está prevista a instalação e o comissionamento de mais 30 cascatas de ultracentrífugas, "o que dará à INB capacidade para atender plenamente as recargas de Angra 1, 2 e 3, atingindo uma escala comercialmente sustentável de produção", ressalta a empresa.