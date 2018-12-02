Bombeiro e bancário estão entre as funções mais estressantes

Trabalhadores submetidos a cargas emocionais intensas têm maior probabilidade de desenvolver transtornos mentais em decorrência do ofício exercido. Para especialistas, profissões das áreas de finanças, saúde, segurança e vendas são as que têm maior desgaste psicológico, como operador de telemarketing, bombeiro e bancário.
“Os transtornos mentais estão diretamente ligados ao nível elevado de estresse que a pessoa está passando e como ela lida com a situação”, aponta o professor de psiquiatria do curso de Medicina da Ufes, Valdir Campos.
O médico explica que nosso organismo é resiliente ao estresse e todos convivemos com ele. Mas, quando a pessoa não consegue se adaptar à situação em que se encontra, ocorre um desequilíbrio físico e psicológico. “Essa exaustão pode acarretar doenças que o indivíduo já tenha tendência”, explica.
A psicoterapeuta Zenaide Monteiro complementa que toda atividade é estressante, mas é importante que o trabalhador tenha preparo e aptidão para realizar o ofício. “O que causa a doença é trabalhar exageradamente, com carga de serviço maior do que a pessoa pode suportar, sem descanso e com muita cobrança”, observa.
De acordo com os especialistas, os transtornos que mais se manifestam nos trabalhadores são: síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno bipolar, depressão e esquizofrenia.
“Também é possível que a pessoa consuma álcool, cigarro e outras drogas em decorrência desses transtornos, gerando um novo quadro clínico para o paciente”, comenta Campos.
RETORNO
Segundo a professora do Departamento de Administração da Ufes, Priscilla Martins Silva, fazer o retorno ao trabalho de profissionais que ficaram afastados por transtornos mentais é uma das partes mais complexas do processo de recuperação. “É preciso que ao retornar suas atividades, o profissional encontre um ambiente acolhedor, onde ele se sinta inserido e respeitado. É importante compreensão da equipe durante o processo de tratamento”, afirma.
A professora de química Elzi Silva Vieira, 54 anos, precisou se afastar por quase um mês e meio do emprego devido a um quadro depressivo. Ela se sentia mal há alguns meses, mas o quadro piorou depois que sofreu um assalto. Na ocasião, levaram o carro e todos os pertences dela em frente à escola onde trabalha, em Cariacica.
“Há 21 anos um irmão meu foi assassinado. Depois disso comecei a ficar em depressão, fiz tratamento e melhorei um pouco. Mas, no final do ano passado, com o assalto, tudo voltou. Comecei a ter uma sensação de insegurança sem motivo e muita dor de cabeça e ânsia de vômito”, lembra.
Durante sua recuperação, ela conta que recebeu o carinho dos alunos do ensino médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). “Isso me motivou a voltar. Porém, ainda fico receosa antes de chegar na escola e na hora de sair dela”, conta.
PROFISSÕES MAIS ESTRESSANTES
Op. de Telemarketing
Bombeiro
Cirurgião
Professor
Piloto de avião
Atendente telefônico para emergências
Policial militar
Jornalista
Coordenador de eventos
Bancário
Gerente de operações
Profissional de TI
Médico anestesista
Engenheiro civil
Coordenador de RH
Gerente financeiro
Operário de obras
Motorista de táxi
Téc. em Enfermagem
Relações públicas
Agente de viagens
Dançarino
Controlador de tráfego
Carcereiro
Fonte: Via Carreira
ALGUMAS DICAS
Controle do Estresse
Medite ou reze
O processo, feito de maneira correta, coloca os pensamentos em ordem e de volta ao presente.
Ouça música
Ela tem a capacidade de acalmar e energizar as pessoas que a ouvem.
Durma bem
Ter um bom sono é fundamental para ter bom rendimento no trabalho e ajuda a se sentir melhor.
Faça exercícios
Exercícios físicos liberam substâncias benignas ao organismo. Também é importante ter uma alimentação saudável.
DEPOIMENTO
“Não conseguia sair para trabalhar, sofria bastante e ficava chorando”
Sou policial militar há mais de cinco anos. Em 2017, teve a manifestação dos policiais, em fevereiro, e aquele momento gerou muitas consequências para nós. Eu comecei a ficar muito estressada, impaciente e ansiosa. Quando ia trabalhar, estava muito triste e com dor de cabeça. Em maio, estava trabalhando na rua e senti um mal-estar. Minha pressão caiu e quase desmaiei. Fui ao pronto atendimento e eles me orientaram ir a um neurologista e ele me indicou um psiquiatra. A partir daí comecei a tomar medicamentos.
Não conseguia sair para trabalhar, sofria bastante, e ficava chorando. Em agosto de 2017, o médico me afastou do trabalho. Fiquei fora por 15 dias, depois retornei. Mas novamente ele pediu para me afastar por 15 dias e, depois, me afastou mais uma vez de dezembro a junho desse ano. Há seis meses voltei a trabalhar, mas não ia para a rua como antes. O médico pediu para que eu só realizasse trabalho administrativo por causa do que passei. Atualmente cortei os remédios para ansiedade. As dores de cabeça e a ansiedade diminuíram. Mas, mesmo assim, ainda tenho pequenas crises e vou ao psicólogo. O psiquiatra falou que era depressão moderada e o psicólogo que era Síndrome de Burnout, que é um estresse excessivo e crônico provocado por sobrecarga ou excesso de trabalho.
Heloísa de Boni Rocha Policial Militar, 27 anos