Bombeiro e bancário estão entre as funções mais estressantes

Bombeiro atua no combate a incêndio: atividade tem carga emocional intensa Crédito: JOSE LUCENA/FUTURA PRESS

Trabalhadores submetidos a cargas emocionais intensas têm maior probabilidade de desenvolver transtornos mentais em decorrência do ofício exercido. Para especialistas, profissões das áreas de finanças, saúde, segurança e vendas são as que têm maior desgaste psicológico, como operador de telemarketing, bombeiro e bancário.

“Os transtornos mentais estão diretamente ligados ao nível elevado de estresse que a pessoa está passando e como ela lida com a situação”, aponta o professor de psiquiatria do curso de Medicina da Ufes, Valdir Campos.

O médico explica que nosso organismo é resiliente ao estresse e todos convivemos com ele. Mas, quando a pessoa não consegue se adaptar à situação em que se encontra, ocorre um desequilíbrio físico e psicológico. “Essa exaustão pode acarretar doenças que o indivíduo já tenha tendência”, explica.

A psicoterapeuta Zenaide Monteiro complementa que toda atividade é estressante, mas é importante que o trabalhador tenha preparo e aptidão para realizar o ofício. “O que causa a doença é trabalhar exageradamente, com carga de serviço maior do que a pessoa pode suportar, sem descanso e com muita cobrança”, observa.

De acordo com os especialistas, os transtornos que mais se manifestam nos trabalhadores são: síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno bipolar, depressão e esquizofrenia.

“Também é possível que a pessoa consuma álcool, cigarro e outras drogas em decorrência desses transtornos, gerando um novo quadro clínico para o paciente”, comenta Campos.

RETORNO

Segundo a professora do Departamento de Administração da Ufes, Priscilla Martins Silva, fazer o retorno ao trabalho de profissionais que ficaram afastados por transtornos mentais é uma das partes mais complexas do processo de recuperação. “É preciso que ao retornar suas atividades, o profissional encontre um ambiente acolhedor, onde ele se sinta inserido e respeitado. É importante compreensão da equipe durante o processo de tratamento”, afirma.

A professora de química Elzi Silva Vieira, 54 anos, precisou se afastar por quase um mês e meio do emprego devido a um quadro depressivo. Ela se sentia mal há alguns meses, mas o quadro piorou depois que sofreu um assalto. Na ocasião, levaram o carro e todos os pertences dela em frente à escola onde trabalha, em Cariacica.

“Há 21 anos um irmão meu foi assassinado. Depois disso comecei a ficar em depressão, fiz tratamento e melhorei um pouco. Mas, no final do ano passado, com o assalto, tudo voltou. Comecei a ter uma sensação de insegurança sem motivo e muita dor de cabeça e ânsia de vômito”, lembra.

Durante sua recuperação, ela conta que recebeu o carinho dos alunos do ensino médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). “Isso me motivou a voltar. Porém, ainda fico receosa antes de chegar na escola e na hora de sair dela”, conta.

PROFISSÕES MAIS ESTRESSANTES

Op. de Telemarketing

Bombeiro

Cirurgião

Professor

Piloto de avião

Atendente telefônico para emergências

Policial militar

Jornalista

Coordenador de eventos

Bancário

Gerente de operações

Profissional de TI

Médico anestesista

Engenheiro civil

Coordenador de RH

Gerente financeiro

Operário de obras

Motorista de táxi

Téc. em Enfermagem

Relações públicas

Agente de viagens

Dançarino

Controlador de tráfego

Carcereiro

Fonte: Via Carreira

ALGUMAS DICAS

Controle do Estresse

Medite ou reze

O processo, feito de maneira correta, coloca os pensamentos em ordem e de volta ao presente.

Ouça música

Ela tem a capacidade de acalmar e energizar as pessoas que a ouvem.

Durma bem

Ter um bom sono é fundamental para ter bom rendimento no trabalho e ajuda a se sentir melhor.

Faça exercícios

Exercícios físicos liberam substâncias benignas ao organismo. Também é importante ter uma alimentação saudável.

HeloÌsa de Boni Rocha, 27 anos, Policial Militar, por conta do estresse e depressão ela teve que se afastar 6 meses do trabalho para tratamento, retornou a trabalhar a pouco tempo Crédito: Bernardo Coutinho

DEPOIMENTO

“Não conseguia sair para trabalhar, sofria bastante e ficava chorando”

Sou policial militar há mais de cinco anos. Em 2017, teve a manifestação dos policiais, em fevereiro, e aquele momento gerou muitas consequências para nós. Eu comecei a ficar muito estressada, impaciente e ansiosa. Quando ia trabalhar, estava muito triste e com dor de cabeça. Em maio, estava trabalhando na rua e senti um mal-estar. Minha pressão caiu e quase desmaiei. Fui ao pronto atendimento e eles me orientaram ir a um neurologista e ele me indicou um psiquiatra. A partir daí comecei a tomar medicamentos.

Não conseguia sair para trabalhar, sofria bastante, e ficava chorando. Em agosto de 2017, o médico me afastou do trabalho. Fiquei fora por 15 dias, depois retornei. Mas novamente ele pediu para me afastar por 15 dias e, depois, me afastou mais uma vez de dezembro a junho desse ano. Há seis meses voltei a trabalhar, mas não ia para a rua como antes. O médico pediu para que eu só realizasse trabalho administrativo por causa do que passei. Atualmente cortei os remédios para ansiedade. As dores de cabeça e a ansiedade diminuíram. Mas, mesmo assim, ainda tenho pequenas crises e vou ao psicólogo. O psiquiatra falou que era depressão moderada e o psicólogo que era Síndrome de Burnout, que é um estresse excessivo e crônico provocado por sobrecarga ou excesso de trabalho.