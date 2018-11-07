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Reforma da Previdência

Bolsonaro se reunirá com parlamentares para discutir Previdência

O presidente eleito defendeu a fixação de idade mínima para aposentadoria - 61 anos para homens e 56 para mulheres, no caso do serviço público
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2018 às 17:34

Publicado em 07 de Novembro de 2018 às 17:34

Jair Bolsonaro, presidente eleito Crédito: Antonio Cruz | Agência Brasil
O presidente eleito, Jair Bolsonaro, vai dedicar a manhã desta quinta-feira (08) para negociar eventuais avanços na proposta de reforma da Previdência. Ele pretende ficar no apartamento que ocupou como parlamentar, na região central de Brasília, e fazer reuniões com deputados e senadores. O objetivo é tentar aprovar ainda este ano algumas mudanças.
"Só podemos avançar na área econômica se fizermos essa reforma. Devemos acompanhar a evolução e a longevidade que temos ganhado ao longo do tempo, disse Bolsonaro.
O presidente eleito disse que ficará em Brasília até amanhã para conversar e ouvir propostas. Também informou que deverá retornar à capital na próxima semana.
Na terça-feira (06) o economista Paulo Guedes, que deverá assumir o superministério da Economia, ressaltou a necessidade de aprovação da reforma da Previdência.
IDADE MÍNIMA
O presidente eleito defendeu a fixação de idade mínima para aposentadoria. Nos últimos dias, ele defendeu, no caso do serviço público, 61 anos para homens e 56 para mulheres. Segundo ele, o esforço é para articular um projeto consensual capaz de ser aprovado pelo Congresso Nacional.
Nas reuniões que manteve ao longo do dia, Bolsonaro reiterou a preocupação com a reforma da Previdência. No encontro com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, ele disse que está entre as prioridades. O texto aguarda para ser votado na Câmara e, caso seja aprovado, irá ao Senado.

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