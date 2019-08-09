Bolsonaro pede privatização de ao menos uma estatal por semana

"Está com o Salim Mattar essa proposta. Não é fácil privatizar também. O que eu falei com o Salim Matar: 'Salim, pelo menos umazinha por semana você tem que resolver, tá certo?' Umazinha. Uma estatal 'pequeninha' . Começa por aí. As maiores, vai ter problema. Em grande parte, passa pelo Parlamento brasileiro", disse, na saída do Palácio da Alvorada, segundo informações divulgadas por "O Globo".

"Nós querermos é...Com todo o respeito, o que é que foram estatais até o ano passado? Focos de corrupção, apadrinhamento político. Olha a Petrobras, tá aqui o Moro, fala melhor do que eu. Olha a Petrobras. Meu partido teve gente indicada para a Petrobras. Olha os fundos de pensões, indicações políticas. Olha os Correios comprando papeis de Hugo Chávez. Por isso talvez está faltando papel higiênico lá na Venezuela, talvez por causa disso. Quebraram o Postalis, pô. Emprestando dinheiro aí...Olha o BNDES, com uma ação política.