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"Pequeninha"

Bolsonaro pede privatização de ao menos uma estatal por semana

Presidente disse que fez pedido à secretário especial de Desestatização e Desinvestimento do Ministério da Economia

Publicado em 09 de Agosto de 2019 às 16:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2019 às 16:50
Crédito: LUCAS REZENDE/FUTURA PRESS
O presidente Jair Bolsonaro disse que quer a privatização de uma empresa estatal "pequenininha por semana". Ele falou, nesta sexta-feira (9), que fez esse pedido ao secretário especial de Desestatização e Desinvestimento do Ministério da Economia, Salim Mattar.
"Está com o Salim Mattar essa proposta. Não é fácil privatizar também. O que eu falei com o Salim Matar: 'Salim, pelo menos umazinha por semana você tem que resolver, tá certo?' Umazinha. Uma estatal 'pequeninha'. Começa por aí. As maiores, vai ter problema. Em grande parte, passa pelo Parlamento brasileiro", disse, na saída do Palácio da Alvorada, segundo informações divulgadas por "O Globo".
> Bolsonaro diz que privatização dos Correios está no radar
CORRUPÇÃO
O presidente criticou a gestão das estatais em governos passados. Ele citou especificamente a Petrobras, ao falar em "focos de corrupção", fazendo referência ao trabalho do ministro da Justiça, Sergio Moro, que estava ao seu lado, como juiz da Operação Lava Jato.  Bolsonaro ainda citou o Correios e o seu fundo de pensão, o Postalis.
"Nós querermos é...Com todo o respeito, o que é que foram estatais até o ano passado? Focos de corrupção, apadrinhamento político. Olha a Petrobras, tá aqui o Moro, fala melhor do que eu. Olha a Petrobras. Meu partido teve gente indicada para a Petrobras. Olha os fundos de pensões, indicações políticas. Olha os Correios comprando papeis de Hugo Chávez. Por isso talvez está faltando papel higiênico lá na Venezuela, talvez por causa disso. Quebraram o Postalis, pô. Emprestando dinheiro aí...Olha o BNDES, com uma ação política.

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