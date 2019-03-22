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Reforma da Previdência

Bolsonaro: governo se inspira em modelo de Previdência do Chile

'Pelo que sei, aqui no Chile está totalmente controlada situação, nós é que temos problemas', afirmou Bolsonaro, sobre os modelos de aposentadoria dos dois países

Publicado em 21 de Março de 2019 às 21:38

Publicado em 

21 mar 2019 às 21:38
Segundo Bolsonaro, integrantes das Forças tiveram benefícios retirados em 2001 e vêm acumulando perdas em comparação a outras categorias.  Crédito: EFE/Alberto Valdés
O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender a reforma da Previdência no Brasil e disse que o governo se inspira no modelo de aposentadorias do Chile, onde ele desembarcou nesta quinta-feira (21) para uma agenda de três dias. "Nós é que estamos com a bola na mão lá no Brasil, nós é que temos que resolver nossa Previdência. Pelo que sei, aqui no Chile está totalmente controlada situação, nós é que temos problemas", declarou o presidente.
Bolsonaro afirmou acreditar na "capacidade e no patriotismo" do ministro da Economia, Paulo Guedes, para solucionar o problema da Previdência. O presidente brasileiro lembrou que Guedes morou no Chile durante o governo de Augusto Pinochet e está levando "em parte" o formato do sistema para o Brasil.
> Mudanças na Previdência devem respeitar a realidade brasileira
Ao falar sobre a proposta que altera o sistema de aposentadoria dos militares, Jair Bolsonaro voltou a justificar a inclusão da reestruturação de carreiras das Forças Armadas. De acordo com ele, a reforma dos militares é "muito mais profunda" do que a emenda que altera a aposentadoria do sistema geral e dos servidores públicos civis porque os integrantes das Forças tiveram benefícios retirados em 2001 e vêm acumulando perdas em comparação a outras categorias.

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