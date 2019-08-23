Bolsonaro anuncia acordo com bloco que inclui Suíça, Noruega e Islândia

O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) anunciou nesta sexta-feira (23) que foram concluídas as negociações para um tratado de livre-comércio entre o Mercosul e o EFTA (Associação Europeia de Comércio Livre). O bloco é formado por Suíça, Liechtenstein, Noruega e Islândia.

"Concluímos hoje [sexta] as negociações do acordo de livre-comércio entre Mercosul e EFTA, que tem PIB de US$ 1,1 trilhão e é o 9° maior ator comercial do mundo. Mais uma grande vitória de nossa diplomacia de abertura comercial", escreveu Bolsonaro em rede social.

A assinatura do acordo, realizada em Buenos Aires, ocorre cerca de dois meses depois de os membros do Mercosul terem concluído as conversas sobre um tratado comercial com a União Europeia.

O processo para a implementação do acordo com o EFTA é o mesmo do tratado com a União Europeia. Haverá uma revisão legal dos termos acertados, e em seguida o texto precisa ser ratificado pelos Parlamentos dos integrantes do Mercosul e dos quatro países europeus.

A negociação de acordos comerciais é uma das prioridades da equipe do ministro Paulo Guedes (Economia), que mantém conversas nesse sentido com outros países, como Canadá e Coreia do Sul.

As conversas com a associação europeia começaram em janeiro de 2017, e ao todo foram dez rodadas de negociação.

Assim como ocorreu com a União Europeia, o novo tratado inclui capítulos sobre bens, serviços e compras governamentais.