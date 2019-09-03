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Tributação

Bolsonaro: 'Para ter CPMF, é preciso uma compensação para as pessoas'

A declaração foi dada em café da manhã com editores da Folha de S.Paulo no Palácio do Alvorada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2019 às 15:09

Publicado em 03 de Setembro de 2019 às 15:09

Bolsonaro: 'Para ter CPMF, é preciso uma compensação para as pessoas' Crédito: Antonio Cruz/ Agência Brasil | Arquivo
O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça (3) ao jornal Folha de S.Paulo que a recriação de um imposto nos moldes da antiga CPMF deve ser condicionada a compensação para a população.
"Já falei para o Guedes: para ter nova CPMF, tem que ter uma compensação para as pessoas. Se não, ele vai tomar porrada até de mim", disse o presidente. 
A declaração foi dada em café da manhã com editores da Folha de S.Paulo no Palácio do Alvorada.
Reportagem publicada pela Folha de S.Paulo mostrou que a equipe de Paulo Guedes (ministro da Economia) prepara os ajustes finais para enviar ao Congresso, simultaneamente, dois projetos que vão se complementar. De um lado, irá o da reforma tributária que inclui a nova CPMF, de outro, um projeto para criar a chamada carteira verde e amarela, que reduz direitos trabalhistas em troca de uma desoneração tributária como forma de estimular a geração de empregos.
No café da manhã no Alvorada, Bolsonaro afirmou que a proposta de reforma vai se concentrar em impostos federais. "O Cintra (Marcos Cintra, secretário especial da Receita Federal) às vezes levanta a cabeça, mas eu vou lá e dou uma nele", disse Bolsonaro.
Participaram do café da manhã com os jornalistas da Folha de S.Paulo, além de Bolsonaro, o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, o chefe da Secom (Secretaria de Comunicação) da Presidência, Fábio Wajngarten, e o deputado Marco Feliciano (Podemos-SP). O encontro ocorreu das 7h40 às 9h10.

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