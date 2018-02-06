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Tendências

Bolsas europeias seguem Wall Street e operam em forte queda

Na Ásia, a retração foi de quase 5% no Japão e de mais de 3% em Xangai. Os mercados refletem Wall Street, que viveu nesta segunda-feira a maior perda desde agosto de 2011
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2018 às 11:01

Publicado em 06 de Fevereiro de 2018 às 11:01

Bolsa de Valores Crédito: Divulgação
As principais Bolsas da Europa iniciaram a terça-feira com quedas superiores a 3%, seguindo a tendência de Wall Street e do mercado asiático. Na Ásia, a retração foi de quase 5% no Japão e de mais de 3% em Xangai. Os mercados refletem Wall Street, que viveu nesta segunda-feira a maior perda desde agosto de 2011.
O índice FTSE 100 de Londres perdia 3,05%, enquanto o Dax de Frankfurt recuava 3,58% e o CAC 40 de Paris cedia 3,43%. O Ibex 35 de Madri operava em baixa de 3,24%.
A Bolsa de Milão abriu em baixa de 3,6%, assim como a de Milão.
As praças nórdicas também registravam quedas de 3% nos primeiros minutos das operações.
A Bolsa de Xangai, principal mercado da China continental, fechou em queda expressiva de de 3,35%. A Bolsa de Tóquio encerrou a sessão de terça-feira em forte queda de 4,73%
O ano de 2018 começou bem para as Bolsas mundiais, especialmente em Wall Street, que bateu uma série de recordes durante semanas. Mas a publicação na sexta-feira do relatório mensal sobre o emprego nos Estados Unidos mudou repentinamente a situação.
O documento, que destacava um aumento significativo dos salários nos Estados Unidos em janeiro, teve um efeito devastador nos mercados ao provocar o temor de crescimento da inflação e, portanto, um aumento das taxas de juros mais rápida que o previsto.

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