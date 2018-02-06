Bolsas europeias seguem Wall Street e operam em forte queda

Bolsa de Valores Crédito: Divulgação

As principais Bolsas da Europa iniciaram a terça-feira com quedas superiores a 3%, seguindo a tendência de Wall Street e do mercado asiático. Na Ásia, a retração foi de quase 5% no Japão e de mais de 3% em Xangai. Os mercados refletem Wall Street, que viveu nesta segunda-feira a maior perda desde agosto de 2011.

O índice FTSE 100 de Londres perdia 3,05%, enquanto o Dax de Frankfurt recuava 3,58% e o CAC 40 de Paris cedia 3,43%. O Ibex 35 de Madri operava em baixa de 3,24%.

A Bolsa de Milão abriu em baixa de 3,6%, assim como a de Milão.

As praças nórdicas também registravam quedas de 3% nos primeiros minutos das operações.

A Bolsa de Xangai, principal mercado da China continental, fechou em queda expressiva de de 3,35%. A Bolsa de Tóquio encerrou a sessão de terça-feira em forte queda de 4,73%

O ano de 2018 começou bem para as Bolsas mundiais, especialmente em Wall Street, que bateu uma série de recordes durante semanas. Mas a publicação na sexta-feira do relatório mensal sobre o emprego nos Estados Unidos mudou repentinamente a situação.