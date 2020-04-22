Bolsas de Nova York fecham em alta, puxadas por ações de tecnologia e energia

Bolsa de valores Crédito: Pixabay

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quarta-feira, 22, puxadas por ações dos setores de tecnologia e energia, em um movimento de recuperação após os impactos do colapso nos preços do petróleo. O otimismo também foi impulsionado pela aprovação na terça de um novo pacote fiscal pelo Senado dos Estados Unidos e por perspectivas de relaxamento nas quarentenas impostas para conter a pandemia de coronavírus.

O índice Dow Jones subiu 1,99%, a 23.475,82 pontos, o S&P 500 ganhou 2,29%, a 2.799,31 pontos e o Nasdaq avançou 2,81%, a 8 495,38 pontos. No S&P 500, o subíndice do setor de tecnologia liderou as altas (+3,87%), seguido pelo do setor de energia (+3,58%).

"As ações se recuperam do movimento de venda de terça-feira", avaliam analistas da LPL Financial. "Os mercados globais estão em alta, já que o petróleo se estabilizou um pouco após a queda histórica", acrescenta a corretora americana, em relatório.

Na segunda-feira, o petróleo foi negociado abaixo de US$0 pela primeira vez na História, em meio a um descompasso entre oferta e demanda que fez com que os investidores liquidassem o contrato do WTI para maio, para evitar a entrega física do produto. Nesta quarta, no entanto, a commodity energética encontrou espaço para recuperação.

O maior apetite por risco no mercado nesta quarta foi impulsionado, também, pela aprovação de um pacote fiscal de US$ 480 bilhões no Senado americano para ajudar pequenas empresas e hospitais, em meio aos impactos do coronavírus.

Segundo o analista Boris Schlossberg, do BK Asset Management, os investidores também estão começando a precificar uma perspectiva de reabertura das economias em meados de maio. "Os mercados estão claramente antecipando uma recuperação rápida", diz Schlossberg. Para ele, no entanto, o "entusiasmo é equivocado" e a pandemia deve ter impacto econômico "duradouro".