Bolsa tem maior alta em duas semanas e supera os 95 mil pontos

Dólar Crédito: Arquivo | Agência Brasil

Depois de cinco sessões seguidas de queda, o índice Ibovespa, da B3 (antiga Bolsa de Valores de São Paulo), reagiu nesta terça-feira (26). O indicador fechou em alta de 1,76%, aos 95.307 pontos. Essa foi a maior valorização diária desde 11 de março, quando o índice tinha avançado 2,79%.

No mercado de câmbio, o dia foi de estabilidade. O dólar comercial encerrou a sessão vendido a R$ 3,867, com alta de 0,24%.