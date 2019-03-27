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Mercado financeiro

Bolsa tem maior alta em duas semanas e supera os 95 mil pontos

Dólar fechou com pequena valorização, vendido a R$ 3,86

Publicado em 

26 mar 2019 às 22:44

Publicado em 26 de Março de 2019 às 22:44

Dólar Crédito: Arquivo | Agência Brasil
Depois de cinco sessões seguidas de queda, o índice Ibovespa, da B3 (antiga Bolsa de Valores de São Paulo), reagiu nesta terça-feira (26). O indicador fechou em alta de 1,76%, aos 95.307 pontos. Essa foi a maior valorização diária desde 11 de março, quando o índice tinha avançado 2,79%.
No mercado de câmbio, o dia foi de estabilidade. O dólar comercial encerrou a sessão vendido a R$ 3,867, com alta de 0,24%.
> Economia reage e ES cria 3.541 postos de trabalho
A bolsa operou em alta durante toda a sessão, mas a alta intensificou-se no fim da tarde, após a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara anunciar um acordo de líderes que evitou a convocação do ministro da Economia, Paulo Guedes, para explicar a reforma da Previdência. Pelo acordo, o ministro irá à CCJ na quarta-feira da próxima semana, 3 de abril, na condição de convidado.

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