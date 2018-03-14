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Moeda

Bolsa sobe acompanhando bom humor externo

Dólar tem leve queda e é cotado a R$ 3,25

Publicado em 14 de Março de 2018 às 14:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mar 2018 às 14:44
Dólar Crédito: Reprodução/Pixabay
A Bolsa opera em alta nesta quarta-feira, na esteira dos mercados externos. O Ibovespa, principal índice do mercado de ações local, avança 0,31% aos 86.654 pontos, após a divulgação de dados da economia chinesa animarem o mercado, com resultados acima do esperado. O dólar comercial, por sua vez, tem leve recuo de 0,24%, cotado a R$ 3,255.
A moeda americana acompanha o desempenho positivo de outras moedas após dados positivos na China compensarem receios políticos nos EUA. A produção industrial chinesa teve uma alta de 7,2% em fevereiro, ante à expectativa de 6,2% e ajuda a sustentar os preços das commodities.
"Os dados da indústria chinesa, acima do esperado, diminuem a preocupação - crescente - com relação ao governo americano. Afinal, o governo de Trump é, cada vez mais, um governo de um homem só. Em dia de agenda fraca, ativos locais seguirão o exterior, que se mostra mais favorável hoje. Assim, o viés em bolsa é altista, e nos mercados de câmbio e juros vemos possíveis quedas" resumiram, em relatório, economistas da Guide Investimento.
Nos Estados Unidos, o decréscimo de 0,1% das vendas do varejo (abaixo do estimado) e a inflação ao produtor, que desacelerou de 0,4% para 0,2% em fevereiro, também contribuem para o recuo da moeda e aliviam as preocupações sobre mais um possível aumento de juros do Federal Reserve (Fed, banco central americano). Isso porque os números refletem um cenário de inflação contida.
A alta das commodities impulsiona a Vale, que exerce o principal impacto positivo no pregão. Com os contratos para maio do minério de ferro sendo negociados em alta de 1,04%, os papéis da mineradora avançam 2,40% e são cotados a R$ 43,14.
A Petrobras também sobe na esteira do petróleo: enquanto os papéis do barril do tipo Brent para junho avançam 0,14%, as preferenciais (PN, sem direito a voto) da estatal têm alta de 0,16% a R$ 22,27.

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