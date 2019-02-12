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Mercado financeiro

Bolsa sobe 1,86% e dólar cai a R$ 3,71

O dólar fecha em queda de 1,3%.

Publicado em 

12 fev 2019 às 20:50

Publicado em 12 de Fevereiro de 2019 às 20:50

Dólar Crédito: Arquivo | Agência Brasil
O Ibovespa, principal indicador do desempenho das ações mais negociadas na B3, antiga BM&F Bovespa, encerrou o pregão desta terça-feira (12) em alta de 1,86%, aos 96.168 pontos. O recorde do índice, de 98.588 pontos, foi registrado no último dia 4.
Dentre as ações que compõem o Ibovespa, os papéis que mais valorizaram foram Banco do Brasil ON (6,16%), Vale ON (5,43%) e Bradespar ON (4,89%).
As ações que mais caíram foram Lojas Americanas (3,16%), Suzano (2,87%) e Klabin (2,83%). Os papéis mais negociados foram os do Banco do Brasil ON (6,16%), da Vale ON (5,43%) e da Petrobras (3,54%).
O dólar comercial fechou o dia em baixa de 1,3%, cotado a R$ 3,71. O euro também se desvalorizou, caindo 0,59% e encerrando o dia cotado a R$ 4,21.

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