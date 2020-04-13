Bolsa se descola de Nova York e fecha em alta de 1,49%, na máxima do dia

Movimentação Bolsa de Valores, índice BOVESPA na Bolsa de Valores de São Paulo, mercado, ações, negócios Crédito: Bruno Rocha/Agência O Globo/ Arquivo AG

Em dia no qual oscilou entre perdas e ganhos moderados, o Ibovespa conseguiu encerrar a sessão não apenas em terreno positivo como também na máxima, descolado de Nova York, onde os índices de Wall Street mostravam queda de até 1,39% (Dow Jones) no encerramento do dia. Assim, o principal índice da B3 fechou nesta segunda-feira em alta de 1,49%, aos 78.835,82 pontos, no pico da sessão, tendo oscilado a 76.405,36 na mínima do dia. O giro financeiro foi de R$ 17,8 bilhões, abaixo da média recente, que tem superado R$ 20 bilhões. No mês, o Ibovespa acumula agora alta de 7,97%, mas ainda cede 31,83% no ano.

As blue chips, como Petrobras, Vale, bancos e siderúrgicas, fecharam o dia em alta, com destaque para Gerdau PN (+4,95%), Vale (+2,98%), Petrobras ON (+2,61%) e Bradesco ON (+2,71%). Na ponta do Ibovespa, atenção para Cogna (+6,33%), Marfrig (+5,98%) e Via Varejo (+5,44%). No lado oposto, Smiles caiu 5,52%, BTG, 4,19%, e Lojas Americanas, 2,86%.

"O dia foi de ajuste técnico, sem catalisadores muito evidentes. Tivemos uma alta, enquanto Nova York caiu, invertendo a quinta-feira, quando fechamos em baixa e lá subiu", diz Luis Sales, analista da Guide Investimentos. "Os receios quanto ao início da temporada de resultados das empresas norte-americanas pesaram nas bolsas dos EUA. Mas, por aqui, o dia foi salvo pela reação das empresas ligadas a commodities, diante da alta dos metais na bolsa de Nova York, e pela forte queda dos juros futuros", aponta Rafael Ribeiro, analista da Clear Corretora.

Segundo ele, o movimento nos juros, em especial na ponta longa da curva, veio após Rodrigo Maia, presidente da Câmara, ter afirmado que excluirá a ampliação dos empréstimos do plano de socorro aos Estados. "Com a ajuda do governo para resolver a crise, as metas fiscais devem ser descumpridas, e isso gera grande receio entre os investidores, já que a expectativa de crescimento para 2020 e 2021 é extremamente incerta. Essa medida extra de ajuda aos estados agravaria ainda mais a expectativa sobre o rombo das contas públicas", acrescenta.

Alguns operadores apontam também o vencimento de opções e do Ibovespa futuro como um fator que contribuiu para o desempenho positivo na sessão. Como o ajuste final no vencimento tem como referência o índice à vista, os "comprados", ou mesmo "vendidos" que estejam mirando determinado nível, acabam puxando o Ibovespa para cima perto da data, no caso a próxima quarta-feira, dia 15. Para liquidação financeira, utiliza-se a média das três horas finais do pregão do dia de vencimento, entre 14h e 17h.