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Mercado financeiro

Bolsa oscila com volatilidade no exterior e retoma os 84 mil pontos

Dólar opera na estabilidade e é cotado a R$ 3,24
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2018 às 14:31

Publicado em 07 de Fevereiro de 2018 às 14:31

- Crédito: Reprodução
A volatilidade continua a ditar o tom do mercado nesta quarta-feira, no Brasil e no mundo. Enquanto as Bolsas europeias sobem, repercutindo o resultado positivo da Bolsa de Nova York (NYSE) na terça-feira, os futuros do S&P 500 voltam a cair. Em meio a esse cenário de incerteza, Ibovespa, principal índice de ações do mercado brasileiro, oscila próximo a estabilidade. Por volta das 10h40m, o índice subia 0,14%, aos 84.008 pontos.
A volatilidade também afetou o movimento do dólar, que abriu em alta, mas oscila nesta manhã. Operando na estabilidade, a moeda é cotada a R$ 3,247. Na mínima, chegou a R$ 3,239.
"Esperamos que a volatilidade continue mais alta nos próximos meses, diante da expectativa de mudanças na política monetária do BC dos EUA (e de outros, num futuro não muito distante). O índice VIX  índice que mede o medo de Wall Street -, que chegou a subir mais de 200% neste ano, pode até diminuir um pouco à frente, mas ficará, certamente, acima dos níveis que o mercado via no período mais recente", escreveu o economista Ignacio Crespo, da Guide Investimentos.
No Brasil, investidores estão atentos à decisão do Copom (Comitê de Política Monetária) do Banco Central, que anucia hoje a nova taxa de juros básica do país. Em meio à turbulência externa, analistas estimam que a instituição deva baixar a Selic a novo piso histórico de 6,75%. Permanece, porém, a dúvida se BC apontará novo corte em março.
Na Bolsa, os papéis mais negociados operam em baixa. As ações da Vale exercem o principal impacto negativo sobre o pregão, caindo 0,52% aos R$ 42,25. As ordinárias (ON, com voto) da Petrobras têm queda de 0,83% e as preferenciais (PN, sem voto), recuam 0,40%.

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