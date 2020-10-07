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Ibovespa

Bolsa fecha em baixa de 0,09%, aos 95.526,26 pontos, com foco em Brasília

A falta de definição sobre o Renda Cidadã, rumores, ainda que desmentidos por Paulo Guedes, de extensão do auxílio emergencial justificaram a cautela dos investidores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2020 às 18:26

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 18:26

Movimentação Bolsa de Valores, índice BOVESPA na Bolsa de Valores de São Paulo, mercado, ações, negócios
Movimentação Bolsa de Valores, índice BOVESPA na Bolsa de Valores de São Paulo, mercado, ações, negócios Crédito: Bruno Rocha/Agência O Globo/ Arquivo AG
A incerteza sobre a situação fiscal doméstica descolou o Ibovespa do dia de recuperação em Nova York, onde os ganhos desta quarta-feira, perto de 2%, reverteram as perdas da sessão anterior. A falta de definição sobre o Renda Cidadã, os rumores, ainda que desmentidos pelo ministro Paulo Guedes, de extensão do auxílio emergencial a meados do próximo ano e mesmo sinais de que o governo pode recorrer a novo orçamento de guerra na hipótese de segunda onda de Covid em 2021 justificam a cautela dos investidores observada na maior parte da sessão.
No meio da tarde, contudo, fontes ouvidas pelo Broadcast em Brasília apontaram haver entendimento "técnico" sobre o que deve ser feito e que a definição sobre o financiamento ao futuro auxílio respeitará o calendário eleitoral, ou seja, o "timing político". O Ibovespa, que até então mostrava perdas moderadas, voltou a terreno positivo e renovou máximas da sessão, mas acabou devolvendo os ganhos perto do fim, encerrando em leve baixa de 0,09%, aos 95.526,26 pontos, tendo oscilado entre piso de 94.880,65 e pico de 96.379,57, com giro financeiro a R$ 23,1 bilhões e abertura aos 95.615,82 pontos.
Na semana o índice avança 1,61% e, no mês, 0,98% - em 2020, cede 17,40%. As idas e vindas na costura do Renda Cidadã - que deve sair apenas depois das eleições municipais - e na discussão das fontes de financiamento ao futuro programa de auxílio contribuem, no entanto, para que o mercado engula com uma pitada de sal o recente compromisso do governo de construí-lo dentro do teto de gastos.
"Chegamos a ter hoje uma leve alta, nada muito consistente, em cima de uma ação ou outra de peso, como Vale (+2,64% no fechamento) e Ambev (+1,42%). O mercado ainda não está muito convencido, então os movimentos seguem bem contidos, ainda em razão de incertezas como a eleição americana e a situação fiscal no Brasil. A fala do Guedes chegou a animar um pouco, mas o que se tem é volatilidade até que surjam definições", diz Márcio Gomes, analista da Necton Investimentos.
"O mercado aguarda coesão, uma posição em direção única: ainda se percebe desgaste da equipe econômica, alguma perda de credibilidade com a pressão por gastos a partir da ala política, inclusive dentro do governo. O mercado não está comprador nesta situação atual, que favorece posições curtas, na falta de direcional - até junho, julho, estava pagando para que desse certo, mas já no início de agosto veio a luz amarela", diz Thomás Gibertoni, especialista em investimentos da Portofino Multi Family Office.
Entre as empresas e setores, além de Vale e Ambev, destaque nesta quarta-feira para siderurgia, em especial Usiminas (+2,62%) e Gerdau PN (+3,23%), maior alta do Ibovespa na sessão, após melhora de recomendação - logo atrás veio Gerdau Metalúrgica, em alta de 3,19% no fechamento, e Vale ON (+2,64%). No lado oposto do Ibovespa, IRB teve novo dia de perda acentuada, hoje de 10,18%, seguido por CVC (-5,76%) e Cielo (-5,13%).

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