Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Bolsa dispara pelo 2º pregão seguido e apaga perdas da pior semana
Dólar:  R$ 5,19

Bolsa dispara pelo 2º pregão seguido e apaga perdas da pior semana

Investidores estão otimistas quanto ao pacote econômico de cerca de US$ 2 trilhões que pode ser aprovado pelo Senado americano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2020 às 19:31

Publicado em 25 de Março de 2020 às 19:31

 A Bolsa brasileira disparou pelo segundo pregão seguido nesta quarta-feira (25), com alta de 7,50%, a 74.955 pontos, o maior patamar desde 13 de março, antes das fortes quedas da semana passada, que foi a pior semana do Ibovespa desde a crise de 2008.
Movimentação Bolsa de Valores, índice BOVESPA na Bolsa de Valores de São Paulo, mercado, ações, negócios
Movimentação Bolsa de Valores de São Paulo Crédito: Bruno Rocha/Agência O Globo/ Arquivo AG
Investidores estão otimistas quanto ao pacote econômico de cerca de US$ 2 trilhões que pode ser aprovado pelo Senado americano nesta semana. Na terça (24), o Ibovespa subiu 9,7% com o acordo entre democratas e republicanos para a aprovação da medida, que visa aliviar o impacto da pandemia do coronavírus.
O líder democrata no Senado dos Estados Unidos, Chuck Schumer, chamou a iniciativa de "maior pacote de resgate na histórica americana", descrevendo-a como o "Plano Marshall" para hospitais e necessidades médicas, em referência ao programa financiado pelos EUA que ajudou a reconstruir a Europa após a Segunda Guerra Mundial.
O texto do acordo ainda não foi divulgado, porém, de acordo com agências de notícias, deve incluir US$ 500 bilhões em empréstimo e assistência a grandes companhias, especialmente aéreas, cidades e estados. Também haverá recursos para famílias, por meio de cheques.

Veja Também

Azul quer reduzir salários de pilotos e comissários em 15%

Meirelles: "Primeiro, preservar vidas. Depois, a economia"

Apesar do acordo entre os partidos, um grupo de senadores republicanos se opõe a medidas para desempregados, alegando que elas podem incentivar americanos a deixar seus empregos.

DESEMPREGADOS

Em resposta, o senador Bernie Sanders, pré-candidato democrata à presidência, dos EUA disse que pode adiar a votação caso os republicanos não retirem suas objeções ao auxílio de desempregados. A expectativa era de que o projeto fosse aprovado ainda neta quarta pelo Senado e, na quinta, pela Câmara.
O movimento de Sanders minou os ganhos das Bolsas ao fim do pregão. Dow Jones subiu 2,39%, S&P 500, 1,15% e Nasdaq caiu 0,45%.
Já o dólar caiu pelo segundo pregão seguido e foi a R$ 5,0340, queda de 0,98%. O turismo está a R$ 5,1940 na venda.

Veja Também

Governo vai ampliar voucher para informais de R$ 200 para R$ 300

FGV prevê queda do PIB de até 2% no Brasil em 2020

'Orçamento de guerra' vai impedir o "estado de sítio" de Bolsonaro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados