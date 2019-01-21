Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Bolsa de valores e dólar fecham estáveis nos Estados Unidos
Mercado financeiro

Bolsa de valores e dólar fecham estáveis nos Estados Unidos

A queda desacelerou quando as ações da Petrobras inverteram o sinal e passaram a subir; o dólar subiu 0,07%, a R$ 3,7610

Publicado em 

21 jan 2019 às 20:52

Publicado em 21 de Janeiro de 2019 às 20:52

Dólar é cotado a R$ 3,76 nesta segunda-feira (21) Crédito: Arquivo/ Agência Brasil
Sem referência dos mercados americanos, fechados por causa do feriado de Martin Luther King, a Bolsa brasileira e o dólar encerraram o dia praticamente estáveis.
O Ibovespa, índice que reúne as ações mais negociadas, caiu 0,09% e encerrou a 96.009 pontos. Durante o pregão, a Bolsa chegou a cair com mais força, abaixo dos 95 mil pontos, mas não recuperou parte das perdas ao final da sessão.
A queda desacelerou quando as ações da Petrobras inverteram o sinal e passaram a subir. O dólar subiu 0,07%, a R$ 3,7610.
O noticiário local também foi esvaziado com a ida do presidente, Jair Bolsonaro (PSL), ao Fórum Econômico Mundial, em Davos. Não circularam pelo mercado notícias sobre a reforma da Previdência, sobre a qual Bolsonaro se debruça durante a viagem.
No exterior, as Bolsas europeias recuaram, enquanto as asiáticas tiveram um dia positivo.
O PIB (Produto Interno Bruto) da China desacelerou a 6,4%, dentro do esperado pelo mercado. Além disso, dados econômicos do país mais positivos que o esperado ajudaram a sustentar o mercado financeiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados