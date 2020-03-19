Bolsa reage à tensão e sobe 4,4%; dólar é vendido a R$ 5,15

Em mais um dia de tensão nos mercados de capitais, a Bolsa brasileira abriu novamente em queda e o dólar continua instável. O Ibovespa, índice da B3, às 10h30 já caia mais de 7%, mesmo com o anúncio nesta quarta-feira (18) do pacote de medidas do governo federal para estimular a economia.
Durante a manhã, o ritmo de queda diminuiu, ficando 2% às 13h10. Porém, cenário mudou e o Ibovespa voltou a reagir crescendo 4,44% às 15h50.
A moeda americana começou a ser cotada por R$ 5,16, queda de 0,60% em relação ao fechamento do dia anterior. Mas logo ganhou força alcançado a máxima de R$ 5,21 na manhã. Voltou a recuar para R$ 5,14 após leilão de dólar à vista pelo Banco Central. Às 15h05, o dólar era vendido a R$ 5,15.
O temor de uma grave recessão global está afetando o sistema de capitais, trazendo oscilações aos papéis, que são comercializados pelos investidores que tentam fugir de altas perdas que serão causadas pelo novo coronavírus.