Bolsa cai 1,77% e dólar fecha em alta, cotado a R$ 3,75

Dólar Crédito: MARCELLOCASAL-ABR

O Ibovespa, principal indicador do desempenho das ações mais negociadas na B3, antiga BM&F Bovespa, encerrou o pregão de hoje (28) em queda de 1,77%, aos 95.584 pontos. O recorde do índice, de 98.588 pontos, foi registrado no último dia 4.

Dentre as ações que compõem o Ibovespa, os papéis que mais valorizaram foram os da Siderurgia Nacional (3,15%), Marfrig ON (2,23%), e Rumo ON (1,35%). As maiores quedas ficaram por conta das ações da Eletrobras ON (-8,01%), Energias Br ON (-7,04%), e Ambev ON (-6,15%). Os papéis mais negociados foram os da Petrobras PN (-0,07%), Petrobras ON (-2,64%) e Ambev ON (-6,15%).