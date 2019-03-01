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Mercado Financeiro

Bolsa cai 1,77% e dólar fecha em alta, cotado a R$ 3,75

O Euro fechou em alta de 0,75%, custando R$ 4,27

Publicado em 28 de Fevereiro de 2019 às 22:41

Publicado em 

28 fev 2019 às 22:41
Dólar Crédito: MARCELLOCASAL-ABR
O Ibovespa, principal indicador do desempenho das ações mais negociadas na B3, antiga BM&F Bovespa, encerrou o pregão de hoje (28) em queda de 1,77%, aos 95.584 pontos. O recorde do índice, de 98.588 pontos, foi registrado no último dia 4.
Dentre as ações que compõem o Ibovespa, os papéis que mais valorizaram foram os da Siderurgia Nacional (3,15%), Marfrig ON (2,23%), e Rumo ON (1,35%). As maiores quedas ficaram por conta das ações da Eletrobras ON (-8,01%), Energias Br ON (-7,04%), e Ambev ON (-6,15%). Os papéis mais negociados foram os da Petrobras PN (-0,07%), Petrobras ON (-2,64%) e Ambev ON (-6,15%).
O dólar comercial fechou o dia em alta de 0,6%, cotado a R$ 3,75. O Euro também valorizou. Subiu 0,75%, e encerrou o dia custando R$ 4,27.

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