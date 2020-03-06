Bolsa brasileira cai mais de 4% e perde patamar de 100 mil pontos

SÃO PAULO, SP - A Bolsa brasileira cai mais de 4% nesta sexta-feira (6) e perde o patamar simbólico 100 mil, estendendo as perdas recentes. O Ibovespa reflete o pânico disseminado pelo mundo de que o coronavírus causará mais danos à economia global que o antecipado. Por volta das 11h30, o índice cedia 4,18%, a 97.964 pontos. Na quinta (5), a Bolsa já havia fechado em baixa de mais de 4,6%.
No exterior, as Bolsas europeias também operam em forte queda, tombando cerca de 3%. Já o dólar comercial, depois de ter iniciado o pregão em baixa, subia 0,02%, cotado a R$ 4,654, às 11h. Nesta manhã, a moeda americana já chegou a R$ 4,672. As oscilações estão mais amenas ante a véspera, quando chegou a superar os R$ 4,667 durante o pregão.
O Banco Central ofertou US$ 3 bilhões em leilão de swap cambial para conter a cotação. A moeda americana fechou a R$ 4,653 no dia anterior.