Bolsa brasileira cai mais de 4% e perde patamar de 100 mil pontos

No exterior, as Bolsas europeias também operam em forte queda, tombando cerca de 3%. Já o dólar comercial, depois de ter iniciado o pregão em baixa, subia 0,02%, cotado a R$ 4,654, às 11h. Nesta manhã, a moeda americana já chegou a R$ 4,672. As oscilações estão mais amenas ante a véspera, quando chegou a superar os R$ 4,667 durante o pregão.