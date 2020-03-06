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Efeito da gripe

Bolsa brasileira cai mais de 4% e perde patamar de 100 mil pontos

O Ibovespa reflete o pânico disseminado pelo mundo de que o coronavírus causará mais danos à economia global do que se esperava

Publicado em 06 de Março de 2020 às 12:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2020 às 12:06
Coronavírus está afetando a economia global, derrubando bolsas em todo o mundo Crédito: Pixabay
SÃO PAULO, SP  - A Bolsa brasileira cai mais de 4% nesta sexta-feira (6) e perde o patamar simbólico 100 mil, estendendo as perdas recentes. O Ibovespa reflete o pânico disseminado pelo mundo de que o coronavírus causará mais danos à economia global que o antecipado. Por volta das 11h30, o índice cedia 4,18%, a 97.964 pontos. Na quinta (5), a Bolsa já havia fechado em baixa de mais de 4,6%.

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No exterior, as Bolsas europeias também operam em forte queda, tombando cerca de 3%. Já o dólar comercial, depois de ter iniciado o pregão em baixa, subia 0,02%, cotado a R$ 4,654, às 11h. Nesta manhã, a moeda americana já chegou a R$ 4,672. As oscilações estão mais amenas ante a véspera, quando chegou a superar os R$ 4,667 durante o pregão.
Banco Central ofertou US$ 3 bilhões em leilão de swap cambial para conter a cotação. A moeda americana fechou a R$ 4,653 no dia anterior.

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