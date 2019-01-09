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Bolsa em alta

Bolsa bate novo recorde, com alta de 0,36%

O recorde anterior foi registrado no dia 4 de janeiro deste ano com a marca de 91.840 pontos.

Publicado em 08 de Janeiro de 2019 às 21:59

Publicado em 

08 jan 2019 às 21:59
Bolsa fecha em alta, com novo recorde; dólar fecha em queda Crédito: Reprodução/Pixabay
Depois de operar a maior parte do dia em queda, o Ibovespa, principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3 (Bolsa de Valores de São Paulo), fechou o dia com mais um recorde nominal, 92.031 pontos, em alta de 0,36% em relação ao pregão anterior. O recorde anterior foi registrado no dia 4 de janeiro deste ano com a marca de 91.840 pontos.
> Alta do petróleo ajuda Bolsa, mas preocupação fiscal pressiona juros
O volume negociado ultrapassou R$ 14.181 bilhões. As ações com melhor desempenho foram BRF, Eletrobras, B2W Digital, MRV e TIM.
O dólar comercial fechou em queda de 0,48%, cotado a R$ 3,7153. Nesta segunda-feira (7), a moeda norte-americana registrou a primeira alta neste ano, fechando o dia a R$ 3.7331, com alta de 0,46%.

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