Bolsa avança acima dos 87 mil pontos

Depois de abrir em queda, a Bolsa inverteu o movimento e é negociada em alta nesta quarta-feira. O Ibovespa, principal índice do mercado local, avança 0,18% aos 87.092 pontos.
Após subir na véspera com temores renovados de juros mais altos nos Estados Unidos, o dólar comercial é negociado em queda de 0,15%, aos R$ 3,245. A moeda recua em dia de formação de Ptax, a taxa média da divisa americana utilizada para liquidar os contratos que vencem hoje.
Os números da atividade econômica se mantêm em foco após fala do novo presidente do Fed, Jerome Powell, enfatizar atual cenário de forte crescimento econômico, favorável à normalização da política monetária, destacou a corretora H.Commcor em relatório.