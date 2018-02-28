Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Movimento

Bolsa avança acima dos 87 mil pontos

Dólar recua a R$ 3,24
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2018 às 14:42

Publicado em 28 de Fevereiro de 2018 às 14:42

Dólar Crédito: Reprodução/Pixabay
Depois de abrir em queda, a Bolsa inverteu o movimento e é negociada em alta nesta quarta-feira. O Ibovespa, principal índice do mercado local, avança 0,18% aos 87.092 pontos.
Após subir na véspera com temores renovados de juros mais altos nos Estados Unidos, o dólar comercial é negociado em queda de 0,15%, aos R$ 3,245. A moeda recua em dia de formação de Ptax, a taxa média da divisa americana utilizada para liquidar os contratos que vencem hoje.
Os números da atividade econômica se mantêm em foco após fala do novo presidente do Fed, Jerome Powell, enfatizar atual cenário de forte crescimento econômico, favorável à normalização da política monetária, destacou a corretora H.Commcor em relatório.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A bebê iraniana que sobreviveu a ataque de Israel que matou sua família – e virou símbolo no Irã
Imagem de destaque
O “passão” do gigante capixaba
Imagem de destaque
Suplementos alimentares: o que você precisa saber antes de usar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados