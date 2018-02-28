Bolsa avança acima dos 87 mil pontos

Dólar Crédito: Reprodução/Pixabay

Depois de abrir em queda, a Bolsa inverteu o movimento e é negociada em alta nesta quarta-feira. O Ibovespa, principal índice do mercado local, avança 0,18% aos 87.092 pontos.

Após subir na véspera com temores renovados de juros mais altos nos Estados Unidos, o dólar comercial é negociado em queda de 0,15%, aos R$ 3,245. A moeda recua em dia de formação de Ptax, a taxa média da divisa americana utilizada para liquidar os contratos que vencem hoje.