Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Bolsa argentina despenca quase 12%; dólar cai com intervenções
Governo Macri

Bolsa argentina despenca quase 12%; dólar cai com intervenções

Na segunda (2), o índice teve alta de 6,45%, em um movimento majoritariamente doméstico, já que Wall Street esteve fechada devido ao dia do trabalho americano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2019 às 22:08

Publicado em 03 de Setembro de 2019 às 22:08

Bolsa argentina despenca quase 12%; dólar cai com intervenções do governo Crédito: Pixabay
Com o retorno dos americanos de feriado, a Bolsa argentina voltou a cair nesta terça-feira (3). O índice Merval recuou 11,90% e foi para o pior patamar em dois anos.
Na segunda (2), o índice teve alta de 6,45%, em um movimento majoritariamente doméstico, já que Wall Street esteve fechada devido ao dia do trabalho americano.
O peso, por outro lado, segue em recuperação frente ao dólar, depois que o governo de Maurício Macri impôs duras restrições a movimentações com a moeda americana.
Depois de recuar 5,85% na segunda (2), a moeda americana caiu 1% em relação ao peso argentino e foi para 55,35 pesos por dólar, menor patamar em uma semana. Segundo operadores, a queda foi impulsionada pela venda de dólares a vista pelo banco central argentino.
No domingo (1º), o governo anunciou medidas restritivas ao acesso a dólares para pessoas físicas, com o teto de US$ 10 mil por mês, e determinou que o acesso a dólares, metais e transferências ao exterior sejam feitos apenas com autorização prévia do banco central. Na sexta (30), foi determinado que bancos remeterem resultados ao exterior.
O maior temor do governo era que as pessoas sacassem pesos e comprassem dólares para se proteger, numa estratégia maciça de busca de proteção. Isso poderia desencadear uma pressão adicional nas cotações e empurrar o país para a hiperinflação. Com a alta de preços rodando 54% ao ano, a palavra voltou aos debates econômicos.
Contudo, a ação de Macri de impor controles cambiais -abolidos por ele quando assumiu o poder em 2015, na linha de suas credenciais de defensor do mercado livre- poderia prejudicar o status de "mercado emergente" do país, segundo o MSCI.
A entidade que fornece índice de ações informou na segunda que a mudança para restringir a movimentação de capital pode causar "deterioração material da acessibilidade ao mercado de ações" e levar à "reclassificação do índice MSCI da Argentina para o status de 'standalone' -não incluído nem nos índices de mercados emergentes nem nos de mercados 'frontier'".
Qualquer reclassificação da Argentina nos índices, amplamente acompanhados pelo mercado, exigiria primeiro uma consulta pública do MSCI.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição
Imagem de destaque
A mulher que cuida de todos e negligencia a própria saúde
Imagem de destaque
Batidas da fé: a força dos tambores do congo na Festa da Penha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados