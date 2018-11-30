Bolsa abre em queda, mas mantém patamar de 89 mil pontos

Com o ambiente externo ainda negativo, aabriu em queda nesta sexta-feira e o, principal índice do mercado de ações brasileiro, começou a sessão em baixa, com recuo de 0,25% aos 89.506 pontos. Ontem, o índice fechou aos 89.710 pontos, alta de 0,51%, maior patamar histórico de pontuação. No mercado de câmbio, o dólar comercial inicia a sessão praticamente estável, com leve queda de 0,1%, cotado a R$ 3,85, mesmo patamar do fechamento de ontem.