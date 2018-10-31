Bolsa abre em alta, mas perde força e oscila; dólar sobe

A Bolsa abriu em alta e, sob impulso da melhora dos futuros de, marcou mais de 88 mil pontos. Às 10h11, na máxima intraday (88.028 pontos), o indicador ficou a menos de 300 pontos da maior pontuação nominal da história da Bolsa. No entanto, reduziu ganhos e às 11h27 operava perto da mínima do dia, em queda de 0,12%, aos 86.778,22 pontos.

No exterior, o dólar está forte ante a maioria das moedas emergentes e ligadas a commodities e o Dollar Index (DXY) tinha leve alta. Às 11h39, a moeda apresentava valorização de 0,91% ante o real, cotada a R$ 3,7255.

A máxima do dia na B3 aconteceu quando os futuros americanos e o dólar acentuaram os ganhos após o presidente dos, tuitar que o "mercado acionário" americano subiu mais de 400 pontos nesta terça-feira, 30, referindo-se ao índice Dow Jones. "Hoje parece que vai ser outro bom dia. Os lucros das empresas estão ótimos", comentou Trump em sua conta oficial no Twitter. "O mercado bolsa subiu mais 400 pontos ontem", escreveu Trump.

A cena externa era favorável para os ativos domésticos mais cedo, com alta no mercado futuro de Nova York e das bolsas na Europa. Por volta das 9h15, a ADP divulgou relatório com a criação de 227 mil empregos no setor privado dos Estados Unidos em outubro, acima da previsão de analistas, de 180 mil novas vagas.

Da agenda doméstica, o investidor espera a manutenção da Selic em 6,5% ao ano e alguma novidade do futuro governo Bolsonaro e das reformas que sinaliza que vai fazer. Por conta de projetos aprovados no governo Temer, o Banco Mundial (Bird) elevou o Brasil da 125ª para a 109ª posição no ranking global, o Doing Business 2019. Segundo o Bird, as quatro reformas do ano passado representam o maior número de reformas feitas pelo País em um único ano desde que o Doing Business começou a ser publicado, há 16 anos.