BNDES pode ampliar prazos de financiamentos para empresas

Banco está revisando o tempo dado às empresas para pagamento de seus empréstimos Crédito:

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Dyogo Oliveira, informou nesta sexta-feira, 18, que o banco de fomento está avaliando ampliar os prazos de seus financiamentos com o objetivo de dar maior folga ao capital de giro das empresas.

"Poderemos anunciar em breve", disse Oliveira durante seminário nesta manhã na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), ao revelar que o banco está revisando o tempo dado às empresas para pagamento de seus empréstimos.

A uma plateia formada por empresários e executivos do setor industrial, Oliveira salientou que o BNDES está cheio de "dinheiro e vontade de emprestar". "Não se assustem se o BNDES te ligar para oferecer oportunidades", declarou o presidente do banco.

Apesar das críticas de empresas à Taxa de Longo Prazo (TLP), que está embutida nos juros do banco, Oliveira, que, antes de assumir o BNDES, era ministro do Planejamento e participou da criação da TLP, sustentou que a taxa de 6,7% ao ano é "muito boa" e viável para a maioria dos projetos. Nesse ponto, observou que a taxa antecessora da TLP, a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), estava há muitos anos a 7%.