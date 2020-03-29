BNDES diz que 3 mil leitos de UTI serão entregues para apoio à saúde

O presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) Gustavo Montezano disse neste domingo (29) que o apoio a empresas da área de saúde levará à entrega de 3 mil novos leitos emergenciais de UTI, 15 mil respiradores pulmonares, 5 mil monitores e 80 milhões de máscaras cirúrgicas, para ajudar o Brasil no combate à pandemia do novo coronavírus.

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) Crédito: Arquivo | Agência Brasil

Na última sexta-feira (27), o BNDES já havia anunciado que a instituição vai criar uma linha emergencial de crédito de R$ 2 bilhões para empresas da área da saúde. De acordo com Montezano, o crédito será concedido para empresas que montem e disponibilizem leitos emergenciais, prestem serviços de saúde em regiões com menor infraestrutura da saúde, e também as que produzam, importem ou comercializem respiradores.