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Coronavírus

BNDES diz que 3 mil leitos de UTI serão entregues para apoio à saúde

Medida vem após BNDES anunciar uma linha emergencial de crédito de R$ 2 bilhões para empresas da área da saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mar 2020 às 17:18

Publicado em 29 de Março de 2020 às 17:18

O presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) Gustavo Montezano disse neste domingo (29) que o apoio a empresas da área de saúde levará à entrega de 3 mil novos leitos emergenciais de UTI, 15 mil respiradores pulmonares, 5 mil monitores e 80 milhões de máscaras cirúrgicas, para ajudar o Brasil no combate à pandemia do novo coronavírus.
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) Crédito: Arquivo | Agência Brasil
Na última sexta-feira (27), o BNDES já havia anunciado que a instituição vai criar uma linha emergencial de crédito de R$ 2 bilhões para empresas da área da saúde. De acordo com Montezano, o crédito será concedido para empresas que montem e disponibilizem leitos emergenciais, prestem serviços de saúde em regiões com menor infraestrutura da saúde, e também as que produzam, importem ou comercializem respiradores.
O governo ainda vai promover a abertura de uma linha de crédito emergencial para pequenas e médias empresas financiarem folha de salários. O programa demandará R$ 40 bilhões e será custeado em maior parte pelo Tesouro Nacional - 85%, de acordo com Montezano. Ele disse que a folha de pagamento vai financiar até 2 salários mínimos por empregado durante 2 meses. "Acreditamos que esse modelo preservará empregos e será replicado por outros países".

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