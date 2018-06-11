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Seminário

BNDES deve seguir vendendo participação em empresas maduras, diz Dyogo

Oliveira, no entanto, reforçou que a participação do BNDES em empresas tem de ser temporária

Publicado em 11 de Junho de 2018 às 14:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2018 às 14:55
Prédio do BNDES, no Centro do Rio Crédito: Mônica Imbuzeiro
O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento e Social (BNDES) disse nesta segunda-feira que a instituição continuará vendendo participação em empresas maduras para concentrar sua atuação no apoio a empresas nascentes.
Em seminário sobre mercado de capitais promovido pelo BNDES e pelo Tribunal de Contas da União (TCU), Dyogo Oliveira disse que o resultado das participações do banco em empresas tem sido muito satisfatório e que a gestão da carteira do banco tem sido positiva e trazido bons resultados para o país. Ele citou como exemplo a valorização da participação do banco na Eletropaulo de mais de 200%.
Oliveira, no entanto, reforçou que a participação do BNDES em empresas tem de ser temporária. "O papel do banco é fazer com que empresas brasileiras se desenvolvam e tragam benefícios positivos para o país", completou.
Ele ressaltou, no entanto, que a participação em empresas é um negócio de risco e que sempre haverá investimentos que não darão retorno. "Uma empresa que dá certo justifica todo o investimento e esforço porque ela sera uma dessas empresas gigantes que temos hoje", ponderou, ressalvando que não convém comparar os resultados do banco enquanto acionista de empresas com os obtidos com financiamentos.
O presidente disse ainda que tem enfatizado em sua gestão o desenvolvimento do mercado de capitais que, para ele, é o caminho natural para o desenvolvimento da infraestrutura em um momento de restrição fiscal. "Com a falta de reformas, sofreremos uma situação que inviabiliza investimentos do governo", completou.
No evento, Oliveira fez um panorama histórico do desenvolvimento do mercado de capitais e disse que há hoje um processo de reintegração entre este mercado e o bancário. Ele ressaltou que instituições públicas como o próprio BNDES e a Caixa não podem deixar de ter instrumentos do mercado de capitais. "Não adianta querer emprestar dinheiro para empresas que está nascendo, elas não tem capacidade de tomar dívida", exemplificou.

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