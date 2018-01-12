BNDES confirma devolução de R$ 130 bi ao Tesouro neste ano

O diretor de Planejamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Carlos Da Costa, informou nesta quinta-feira (11), que o banco pretende devolver R$ 130 bilhões este ano ao Tesouro Nacional. A informação foi dada durante a apresentação de mudanças nas políticas operacionais do banco.

"Nós somos parte do governo, e estamos trabalhando para melhorar o nosso país. E, para isso, precisamos de um equilíbrio sustentável das contas públicas. Quero reiterar a posição da diretoria e do Conselho de Administração. Nós estamos trabalhando para chegar na devolução dos R$ 130 bilhões", afirmou.

Segundo o diretor, o banco ainda vai fixar um cronograma para essa devolução, que não será feita uma só vez. O desembolso deve começar em R$ 30 bilhões.

Esse montante de recursos que o banco vai devolver ao Tesouro Nacional é compatível com a previsão de desembolsos para este ano. Apesar de não ter o orçamento fechado, o diretor disse esperae que os desembolsos cheguem a cerca de R$ 100 bilhões, contra R$ 70,7 bilhões no ano passado.