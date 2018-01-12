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Desembolsos

BNDES confirma devolução de R$ 130 bi ao Tesouro neste ano

Segundo o diretor, o banco ainda vai fixar um cronograma para essa devolução, que não será feita uma só vez. O desembolso deve começar em R$ 30 bilhões
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2018 às 22:59

Publicado em 11 de Janeiro de 2018 às 22:59

O diretor de Planejamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Carlos Da Costa, informou nesta quinta-feira (11), que o banco pretende devolver R$ 130 bilhões este ano ao Tesouro Nacional. A informação foi dada durante a apresentação de mudanças nas políticas operacionais do banco.
"Nós somos parte do governo, e estamos trabalhando para melhorar o nosso país. E, para isso, precisamos de um equilíbrio sustentável das contas públicas. Quero reiterar a posição da diretoria e do Conselho de Administração. Nós estamos trabalhando para chegar na devolução dos R$ 130 bilhões", afirmou.
Segundo o diretor, o banco ainda vai fixar um cronograma para essa devolução, que não será feita uma só vez. O desembolso deve começar em R$ 30 bilhões.
Esse montante de recursos que o banco vai devolver ao Tesouro Nacional é compatível com a previsão de desembolsos para este ano. Apesar de não ter o orçamento fechado, o diretor disse esperae que os desembolsos cheguem a cerca de R$ 100 bilhões, contra R$ 70,7 bilhões no ano passado.
"As alavancas principais serão micro, pequena e média empresas, saneamento e transportes, exportações e a indústria, no foco na modernização e inovação", destacou o diretor.

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