Navio-plataforma na Bacia de Santos Crédito: Steferson Faria/Agência Petrobras

O bloco mais cobiçado de leilão do pré-sal vai pagar 75% de lucro à União. O consórcio formado pela portuguesa Petrogal, a norueguesa Statoil e ExxonMobil arrematou o bloco de Uraipuru, no pré-sal da Bacia de Santos, o mais cobiçado da quarta rodada do pré-sal, que ocorre nesta quinta-feira no Rio. As empresas ofereceram 75,49% de óleo-lucro à União, oferta bem superior ao mínimo de 22,18%. O ágio foi de 240,3% - ou seja, mais que o triplo do mínimo oferecido. A Petrobras, que pode exercer direito de preferência, anunciou que vai integrar o consórcio vencedor. O investimento previsto é de R$ 246 milhões.

No leilão de partilha, ganha o consórcio que oferecer maior percentual de óleo-lucro à União, ou seja, uma fatia da receita com a comercialização do produto. O bônus é fixo e, no caso de Uirapuru, é de R$ 2,65 bilhões.

O consórcio vencedor é liderado pela Statoil e Exxon Mobil, ambas com 28% de participação. A petroleira portuguesa tem 14% de participação. Ao todo, o bloco recebeu quatro ofertas, todas bem próximas. A estatal brasileira liderou um dos consórcios perdedores, com 45% no consórcio combinado à francesa Total (20%) e à britânica BP (35%). A oferta do grupo foi de 72,45%, bem próxima à vencedora.

A terceira proposta foi oferecida por QPI, do Catar (20%), Chevron (20%) e Shell (30%), que ofereceram 72,05%. Já a quarta foi um consórcio formado pelas chinesas CNODC (30%) e CNOOC (40%), que ofereceram 68,15%. A soma das participações não dá 100% por causa da reserva de 30% para a preferência da Petrobras.