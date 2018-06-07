Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Bloco mais cobiçado de leilão do pré-sal vai pagar 75% de lucro à União
Consórcio

Bloco mais cobiçado de leilão do pré-sal vai pagar 75% de lucro à União

Petrogal, Statoil e ExxonMobil levam bloco de Uraipuru

Publicado em 07 de Junho de 2018 às 13:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2018 às 13:35
Navio-plataforma na Bacia de Santos Crédito: Steferson Faria/Agência Petrobras
O bloco mais cobiçado de leilão do pré-sal vai pagar 75% de lucro à União. O consórcio formado pela portuguesa Petrogal, a norueguesa Statoil e ExxonMobil arrematou o bloco de Uraipuru, no pré-sal da Bacia de Santos, o mais cobiçado da quarta rodada do pré-sal, que ocorre nesta quinta-feira no Rio. As empresas ofereceram 75,49% de óleo-lucro à União, oferta bem superior ao mínimo de 22,18%. O ágio foi de 240,3% - ou seja, mais que o triplo do mínimo oferecido. A Petrobras, que pode exercer direito de preferência, anunciou que vai integrar o consórcio vencedor. O investimento previsto é de R$ 246 milhões.
No leilão de partilha, ganha o consórcio que oferecer maior percentual de óleo-lucro à União, ou seja, uma fatia da receita com a comercialização do produto. O bônus é fixo e, no caso de Uirapuru, é de R$ 2,65 bilhões.
O consórcio vencedor é liderado pela Statoil e Exxon Mobil, ambas com 28% de participação. A petroleira portuguesa tem 14% de participação. Ao todo, o bloco recebeu quatro ofertas, todas bem próximas. A estatal brasileira liderou um dos consórcios perdedores, com 45% no consórcio combinado à francesa Total (20%) e à britânica BP (35%). A oferta do grupo foi de 72,45%, bem próxima à vencedora.
A terceira proposta foi oferecida por QPI, do Catar (20%), Chevron (20%) e Shell (30%), que ofereceram 72,05%. Já a quarta foi um consórcio formado pelas chinesas CNODC (30%) e CNOOC (40%), que ofereceram 68,15%. A soma das participações não dá 100% por causa da reserva de 30% para a preferência da Petrobras.
A estimativa é que este bloco tenha um potencial de petróleo recuperável que varia entre dois bilhões a três bilhões de barris, considerando um fator de recuperação  quanto que é possível retirar do petróleo existente no subsolo com as tecnologias disponíveis  da ordem de 30%.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A Riqueza das Nações': como livro escrito há 250 anos ainda influencia nossas vidas
Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados