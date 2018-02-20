Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Bitcoin ultrapassa os US$ 11 mil no quarto dia de ganhos
Nova York

Bitcoin ultrapassa os US$ 11 mil no quarto dia de ganhos

Mercado parece ter concordado que produtos serão regulados, mas não banidos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2018 às 21:30

Publicado em 19 de Fevereiro de 2018 às 21:30

Bitcoin Crédito: Reprodução / Pixabay
O bitcoin subiu pelo quarto dia seguido, acelerando um rali iniciado quando a divisa digital alcançou seu patamar mínimo e começou a se recuperar. No início da noite desta segunda-feira, a criptomoeda operava com valorização, a mais de US$ 11.200, segundo o site CoinMarketCap.
Ainda assim, a moeda digital ainda está bastante abaixo da máxima histórica de quase US$ 20 mil alcançada em dezembro do ano passado. No início de fevereiro, a cotação da moeda caiu com preocupação mundial em torno de sua expansão sem regulamentação. Da Ásia aos EUA, países intensificam restrições ao bitcoin, que chegou a valer US$ 5.922.
A recente recuperação da cotação parece coincidir com a divulgação de opiniões de analistas demonstrando uma aceitação tácita de que os ativos serão regulados, mas não banidos
Ainda assim, até que reguladores tenham um melhor controle sobre as moedas digitais, elas vão ter dificuldades para conseguir uma maior aceitação nas finanças regulares, de acordo com a avaliação da agência de classificação de risco S&P Global Ratings.
O sucesso futuro das criptomoedas vai depender largamente da abordagem coordenada de reguladores globais e legisladores para regular e melhorar a confiança dos participantes do mercado nestes instrumentos, disse a agência de ratings em um relatório publicado nesta segunda-feira (19).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A bebê iraniana que sobreviveu a ataque de Israel que matou sua família – e virou símbolo no Irã
Imagem de destaque
O “passão” do gigante capixaba
Imagem de destaque
Suplementos alimentares: o que você precisa saber antes de usar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados