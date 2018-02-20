Bitcoin ultrapassa os US$ 11 mil no quarto dia de ganhos

Bitcoin Crédito: Reprodução / Pixabay

O bitcoin subiu pelo quarto dia seguido, acelerando um rali iniciado quando a divisa digital alcançou seu patamar mínimo e começou a se recuperar. No início da noite desta segunda-feira, a criptomoeda operava com valorização, a mais de US$ 11.200, segundo o site CoinMarketCap.

Ainda assim, a moeda digital ainda está bastante abaixo da máxima histórica de quase US$ 20 mil alcançada em dezembro do ano passado. No início de fevereiro, a cotação da moeda caiu com preocupação mundial em torno de sua expansão sem regulamentação. Da Ásia aos EUA, países intensificam restrições ao bitcoin, que chegou a valer US$ 5.922.

A recente recuperação da cotação parece coincidir com a divulgação de opiniões de analistas demonstrando uma aceitação tácita de que os ativos serão regulados, mas não banidos

Ainda assim, até que reguladores tenham um melhor controle sobre as moedas digitais, elas vão ter dificuldades para conseguir uma maior aceitação nas finanças regulares, de acordo com a avaliação da agência de classificação de risco S&P Global Ratings.