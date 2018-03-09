Bitcoin tem baixa de 20% em uma de suas piores semanas

Bitcoin, criptomoeda Crédito: Reprodução / Pixabay

Nesta sexta-feira (9) os preços do Bitcoin continuaram a recuar, o que pode levá-los a uma das piores semanas já registradas. A criptomoeda chegou a ser negociada abaixo de R$ 27.600 (US$ 8.500), o que levou a baixa semanal para cerca de 20%, segundo a Thomson Reuters, que monitora os preços dela em várias bolsas.

Na primeira semana de fevereiro, o bitcoin recuou 22% e, em janeiro de 2015, caiu 29%, em sua pior semana. Preocupações com regulação novamente pressionam a moeda virtual nesta semana, após o regulador dos EUA emitir um alerta aos investidores para advertir que algumas moedas digitais podem não cumprir certos requisitos.

Em Hong Kong, uma bolsa teve problemas para executar ordens com bitcoins e interrompeu temporariamente os resgates delas. No Japão, o regulador puniu várias bolsas, inclusive interrompendo as operações de duas delas durante um mês.